Michela Persico parto imminente: il “regalo gradito”

Parto imminente ormai per Michela Persico, nel frattempo la futura mamma condivide un regalo inaspettato sui social

Notizie gossip: Michela Persico è giunta ormai al parto. Manca solo una settimana allo scadere del tempo previsto. Una gravidanza, quella della Persico, non facile ( come molte durante la pandemia) considerata la positività al Covid e la separazione, imposta e non voluta sempre a causa del virus, da Rugani.

La Persico durante tutti i nove mesi ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sui social postando aggiornamenti, ecografie e condividendo momenti di gioia e di vita privata. Dalla comunicazione del sesso a quella del nome prescelto per il nascituro: Tommaso.

Michela Persico a una settimana dal parto il “regalo gradito”

Gossip news: mancano pochi giorni ormai alla data del parto prevista per Michela Persico. La showgirl, incinta di Daniele Rugani giocatore della Juventus, durante tutta la gravidanza ha condiviso con i suoi followers momenti di gioia e di ansia vivendo anche l’isolamento per il Covid e l’allontanamento dal futuro papà per la positività con molto coraggio e forza d’animo.

Di poche ore fa il post del video che la ritrae con un pasticcino fra i capelli.

Gossip notizie. In didascalia un commento sarcastico: “A meno da una settimana dal parto daniruga direi un regalo molto gradito!”. Molti i like ed i commenti sotto al post fra i più simpatici:” Mamma pasticciata mamma tanto amata“.

Non mancano ahimè gli attacchi dei haters ai quali però lei risponde prontamente: “Dall’alto dei tuoi contenuti abbi almeno il coraggio di far vedere chi è la persona così intelligente da esprimerli, al posto di nasconderti dietro un profilo finto”.