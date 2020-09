GFVIP5 nomination a sorpresa Massimiliano Morra dorme in lavatrice

News dal GFVIP5 nomination con sorpresa per Morra che paga pegno è lui il primo nominato dalle concorrenti della Casa e da più votato lo aspetta una sorpresa poco gradita: la notte in lavatrice!

Al GFVIP5 nomination a sorpresa e Morra paga pegno per una notte e dormirà in lavatrice. Il GF però, stavolta è stato magnanimo (non crudele come ha sottolineato il conduttore Signorini) e gli allevia la pena con una opzione:scegliere un VIP da portare in lavatrice per una notte.

Il primo voto è della modella brasiliana Dayane Mello che nomina Morra ed è categorica: “Non mi è simpatico!!!”. La contessa del popolo Patrizia De Blanck, seconda inquilina a votare nomina Zorzi. Poi è la volta di Adua Del Vesco che nomina il suo ex fidanzato Massimiliano Morra.

Flavia Vento invece nomina l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta. La scoppiettante soubrette romana Matilde Brandi nomina Morra.

Il primo GFVIP5 nominato è l’attore napoletano Massimiliano Morra. Signorini con una grande ironia (rivincita) comunica a Morra la punizione da scontare. “Massimiliano sei stato tu il più nominato. Il GF è stato molto crudele e passerai la notte nella lavatrice potrai portarti un Vip con te… chi scegli? “.

Massimiliano Morra sconcertato dal pegno si guarda intorno e sceglie di portare a dormire per una notte nella lavatrice Enock Barwuah, calciatore dell’U.S.D. Caravaggio e fratello di Mario Balotelli.