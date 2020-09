GFVIP 5 Patrizia De Blanck: “Del GF non me frega un c….o me ne vado”

Grande fratello news ultim’ora: la contessa irriverente Patrizia De Blanck inizia il suo show al GFVIP5

GFVIP5 news: Inizia lo show nella Casa del Grande Fratello Vip 5. La contessa del popolo (come ama definirsi) Patrizia De Blanck si alza con il piede storto al primo giorno. Giunta in cucina per la colazione qualche minuto fa ha iniziato a lamentare il trattamento a lei riservato dal Grande Fratello. La contessa De Blanck si lamenta del pied-à-terre a lei riservato e non solo.

Grande fratello news: Il momento tanto atteso dai follower del GF VIP 5 è arrivato e la De Blanck appena sveglia inizia a lamentarsi con il GF e i concorrenti presenti nella cucina la ascoltano in silenzio senza contraddirla. Mentre Enock e Dayane Mello sono fuori in giardino e scambiano punti di vista in merito ai loro trascorsi, la contessa mette in piedi il suo personale show e tira giù l’elenco di cose che non ha gradito affatto.

Grande fratello news ultim’ora: Patrizia De Blanck: “Del GF non me ne frega un c….o” La sua irriverenza è tutta per il Grande Fratello e agli inquilini della Casa senza mezze parole rivela: “Del GF non me ne frega un c….o”. Flavia Vento scoppia in una risata ironica e si allontana prendendo le distanze dalla contessa del popolo.

Grande fratello news: la De Blanck dimostra tutto il suo disappunto per il suo pied-à-terre, la stessa lamenta di non saper rassettare il letto e le luci che la tengono sveglia tutta la notte: “Del GF non me ne frega un c….o, me ne vado, mi sono rotta i cog****i… Io non so fare niente, non potevo più farlo Grande Fratello. Sono piena di dolori, non posso muovermi…”, rivela a Matilde Brandi e Dayane Mello, mentre l’aiutano a sistemare il suo pied-à-terre.

Come se non bastasse, lamenta anche la sparizione delle forbicine… e giù epiteti di ogni sorta e colore arrivano dalla contessa De Blanck contro il GF.