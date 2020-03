I Grande Fratello Vip scossi dall’uscita di Adriana… si sono riuniti per la nota a causa del Coronavirus Covid-19

20-03-2020, Grande Fratello vip ultime notizie dalla casa del Grande Fratello – Dopo il chiarimento di Alfonso Signorini in un video, circa le motivazioni per cui la conduttrice Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello per raggiungere la sua famiglia, presumibilmente in Svizzera, precisamente in quel di Lugano, nella casa del Grande Fratello serpeggia scoramento. Ovviamente i ragazzi hanno avuto un contraccolpo non indifferente, prima l’emergenza nazionale sanitaria per il Coronavirus, poi per l’uscita di scena di Adriana… anche se la decisione della conduttrice era nell’aria da alcuni giorni.

Grande Fratello news ultim’ora dalla casa

IN PREGHIERA PER L’ITALIA! I GFVIP si sono riuniti in preghiera per ringraziare sentitamente tutti coloro che sono impegnati a combattere il Covid-19 e la sua diffusione

Grande Fratello vip ultime notizie dalla Casa del GFVIP 4 – Il momento è toccante. Antonio Zequila e compagni di merende mano nella mano recitano: Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il Tuo Regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra…. Sono diverse mattine che i GFVIP si riuniscono in preghiera. Ma stamattina in particolar modo rivolgono le loro preghiere a tutte le persone impegnate a combattere il Covid-19.

[ndr] Tanti genitori, ai figli che vanno in giro tarda notte con il motorino ad inneggiare al Corovirus perchè spazzi via tutti, dovrebbero avere l’accortezza di fargli capire che hanno sbagliato e cosa cavolo sta succedendo in questo momento in ITALIA.