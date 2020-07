Gossip – Denver e Anna Wolf una storia che appassiona tutti, anche il gossip segue con attenzione le gesta del modello veronese. Le ultime notizie sulla coppia le rivela proprio l’ex GF VIP 4. E’ passato diverso tempo da quando Andrea Denver ha terminato la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. La sua carriera è stata sempre brillante, il giovane modello infatti in passato ha lavorato con Jennifer Lopez e Taylor Swift, oltre ad essere stato uno dei concorrenti più amati del reality! La sua situazione sentimentale però sta subendo qualche turbolenza…

La sua popolarità è stata raggiunta anche grazie alla partecipazione al programma. Diversi sono stati i gossip sul presunto flirt tra lui ed Elisa De Panicis prima dell’inizio della trasmissione, ma Andrea,non si è lasciato di certo coinvolgere dai media e ha dimostrato fino ad oggi di amare la sua dolce metà.

Gossip – E’ tutto confermato, Andrea attualmente continua a essere fidanzato con Anna Wolf, con la quale ha una relazione stabile da diverso tempo! Tuttavia risente ancora dei precedenti gossip e pare che i due, da alcune settimane, abbiano smesso di mostrarsi insieme.

Gossip – Andrea, intervistato da Il Vicolo delle News ha raccontato cosa sta accadendo con Anna Wolf, smentendo le voci di una rottura La causa della lontananza è stata la pandemia, infatti attualmente non possono ancora ricongiungersi. Queste le dichiarazioni del modello:

“Se siamo in crisi? No no, assolutamente. Io sono una persona che è sempre stata molto riservata per quanto riguarda i rapporti amorosi, non ho mai sentito questo bisogno di esternare sui social più di tanto quello che riguarda la mia vita privata. Non essendoci stata ancora la possibilità di stare insieme,