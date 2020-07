Sono settimane che la diatriba fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli va avanti. A dire la sua sulla vicenda ora è Cecchi Paone.

Adriana Volpe Giancarlo Magalli. Uno continuo punzecchiarsi e lanciarsi frecciatine che sembra proprio non voler cessare. A scatenare la guerra nelle ultime settimane, un commento che il conduttore, Giancarlo Magalli, avrebbe fatto sugli ascolti del neo programma di Tv8 condotto per l’appunto da Adriana Volpe “Ogni Mattina”. Attraverso un post sul web riguardante gli ascolti del programma appena citato definiti dallo stesso “impietosi” del programma.

Alessandro Cecchi Paone sulla vicenda

Dopo Matilde Brandi, ad essere chiamato in causa sulla vicenda da un spettatore attraverso una lettera alla sua rubrica, è stato Alessandro Cecchi, a seguito di una gag inscenata dalla Volpe e Viola ad “Ogni Mattina”. I due conduttori, infatti, richiamando una scena del passato riguardante la conduzione della Volpe con Magalli, hanno inscenato la gag dello sbaglio della data di compleanno da parte della Volpe che all’epoca causò la separazione dei conduttori e l’inizio dello scontro fra loro. Cecchi Paone dopo aver ammesso di non aver visto la scena ha dichiarato: “è stata una citazione allusiva al fine di sdrammatizzare una vicenda che rischia di perseguire la Volpe per tutta la sua vita”.