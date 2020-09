Valentina Autiero a Uomini e Donne di oggi la rivelazione

Valentina Autiero oggi al centro della puntata di Uomini e Donne del dating di Maria De Filippi

Nuova puntata oggi di Uomini e Donne e la scelta di unire il trono over e quello classico, a distanza di appena una settimana, sembra funzionare. Gli ascolti aumentano e dopo le prime puntate dedicate ai “vecchi” protagonisti oggi i riflettori si accendono sulla dirompente Valentina Autiero.

Storica del programma, audace e combattiva l’Autiero non nasconde e non ha mai nascosto il suo carattere deciso e forte.

Ued Valentia Autiero: “Sinceramente a 41 anni vorrei anche io…”

Dopo le polemiche a Selene, la corteggiatrice, per aver fatto un po’ la prima donna, come affermato dalla tronista Jessica, Valentina chiamata al centro dello studio dalla padrona di casa con la consueta fermezza in proposito dichiara: “Sinceramente a 41 anni vorrei anche io uno che si alza e mi chiede di ballare, se mi ha chiesto il numero“.

L’attenzione, in seguito, si sposta su un’affermazione fatta la scorsa puntata dalla padrona di casa proprio su Valentina e la De Filippi ci tiene a sottolineare:”La cosa che sostenevo l’altra volta non vorrei fosse stato frainteso. Il fatto è che tu a differenza di Roberta non aspetti. Si tratta di aspettare 6 ore non vent’anni”.

Uomini e donne oggi, Valentina Autiero confessa: “Ho cambiato gusti…”

Sempre durante il momento dedicato a Valentina, Maria, le chiede l’impressione sul cavaliere con il quale ha preso il caffè prima di entrare in studio. Senza mezzi termini, Valentina, ammette: “Non è scoccato il colpo di fulmine” prosegue poi quasi volendo motivare la sua risposta: “Ho cambiato gusti…dico la verità, prima mi piacevano muscolosi, con la barba, ora mi piacciono più i tipi come Nicola e Antonio“.

Nicola Vivarelli cederà prima o poi alla corte spietata di Valentina sopratutto ora che con Gemma sembra esser finita?