Tutte le curiosità sul Grande Fratello Vip 5: i rumors sui concorrenti continuano ad esserci anzi sono sempre più forti e pressanti

Sono sette i giorni che ci separano dal 14 settembre, data in cui avrà finalmente inizio il programma di Alfonso Signorini il “Grande Fratello”. Nei mesi precedenti abbiamo sentito tutte le curiosità sui possibili concorrenti ed inquilini della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Al momento di certezze sul reality si hanno solo in merito al padrone di casa, Alfonso Signorini, ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo e su due concorrenti Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. Sul restante cast degli inquilini della casa sono state moltissime le congetture. Qualche giorno fà è stata data anche una lista di nomi che sembrerebbero pronti ad entrare nella casa anche se ancora nulla è stato confermato. Nella lista appena citata appare anche il nome della contessa Patrizia De Blanck.

Grande Fratello Vip 5: Cast stellare per la contessa De Blanck. Parla Alessi

In riferimento a quanto sopra affermato sulla partecipazione della contessa De Blanck al reality, sembrerebbe proprio che alla stessa sia stato offerto un cachet stellare per prendere parte al Grande Fratello Vip. Un cachet da 100.000 euro. A dire la sua sua vicenda ci pensa Alessi nella sua rubrica sul settimanale Novella 2000 nella quale afferma: “Cifra alta? Par di no…Pare che più di un concorrente reality l’abbia ottenuta…“.

Curiosità Grande Fratello Vip 5: Cachet alle stelle per Patrizia De Blanck

La contessa avrà una camera singola?

Alessi poi continua ironizzando su una dichiarazione rilasciata dalla De Blanck. La contessa, riferendosi alla sua partecipazione al reality, ha affermato di aver richiesto una camera tutta sua perchè non riesce a dormire in compagnia di altre persone. In merito a ciò il giornalista ha dichiarato commentando:”Un po’ di privacy, che diamine, per la nobildonna…”. Chissà se alla fine lunedì prossimo vedremo la Contessa varcare la soglia della porta rossa del reality di Cinecittà e se si indubbiamente ne vedremo delle belle tra lei e gli altri inquilini!