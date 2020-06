Ecco cosa è successo alla conduttrice televisiva Lorella Cuccarini a La Vita In Diretta: guai e inconvenienti da risolvere rigorosamente in diretta senza batter ciglio

La puntata di ieri de La Vita In Diretta non è iniziata nel migliore dei modi. Lorella Cuccarini si è ritrovata in mezzo ad un mare di problemi tecnici. Stranamente la conduttrice negli ultimi tempi si è travata ad affrontare situazioni davvero singolari nella loro particolarità. La conduttrice, all’inizio della puntata, si è mostrata abbastanza in difficoltà come tutto il resto della redazione.

Il motivo è stato l’assenza di un collegamento che avrebbe dovuto aprire la puntata. Ma questo non è stato l’unico problema tecnico della giornata di ieri 12 giugno 2020. Cosa sta succedendo a La Vita In Diretta? Ultimamente alla storica conduttrice Rai si sono succeduti inconvenienti uno dopo l’altro, casualità, mancanza di fattore X, oppure la vogliono prende in castagna?

Disastro a La Vita In Diretta: assenza di collegamento e di microfoni

Lorella Cuccarini La Vita in Diretta

Il collegamento che avrebbe dovuto aprile la puntata di oggi, 12 giugno, era da Bologna. La conduttrice avrebbe dovuto introdurre la puntata con la notizia del focolaio di Coronavirus scoppiato durante un matrimonio. Ma, all’apertura della consueta puntata, invece di vedere il servizio, i telespettatori vedono Lorella Cuccarini e Alberto Matano frettolosi e non proprio pronti per andare in onda.

“Noi dovremmo cominciare con un collegamento per dare un’anteprima, ma il collegamento non c’è”

A tal proposito, la conduttrice spiega: “Noi dovremmo cominciare con un collegamento per dare un’anteprima, ma il collegamento non c’è“. Ma non è tutto, ad Alberto Matano mancava anche il microfono. Viste le ultime vicende secondo cui la conduttrice non sarebbe più vista di buon occhio al talk show, si può pensare ad un semplice imprevisto?

Mistero sulla puntata di ieri 12 giugno 2010 de La Vita In Diretta

Mistero sulla puntata di ieri de La Vita In Diretta. Non è dato sapere se l’esperienza di Lorella Cuccarini sia stata frutto di una fatalità oppure no. Se così fosse, tutto conferma quanto scoperto poche ore fa. La riconferma della Cuccarini al talk show pomeridiano di Rai 1 è a rischio a causa, forse, proprio della sua presenza ingombrante.

Lorella Cuccarini alla prova del 9? “Che Dio Ci Aiuti…In tutti i sensi”

Carriera a rischio per la conduttrice? Se le indiscrezioni delle ultime ore saranno confermate, non si sa nemmeno se la showgirl sarà ricollocata in un altro show. A tal proposito, casca a pennello la strana battuta che lei stessa rivolse al co-conduttore nel menzionare la fiction con Elena Sofia Ricci: “Che Dio Ci Aiuti…In tutti i sensi”.