Ultime notizie dal Grande Fratello Vip: Aristide Malnati sulle nomination di domani sera rivela…

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Arriva l’Aristide Malnati pensiero sulle nomination nella diciottesima puntata di domani 25 marzo 2020 al Grande Fratello Vip e mette in guardia i GFVIP le presenti. L’archeologo rivela le sue preoccupazioni circa le nomination da fare domani sera a Paola Di Benedetto e Sara Soldati? Mummy, Aristide Malnati, sembra essere pensieroso, però, guarda caso, stranamente “confida” a Paola e Sara: “Dei presenti come posso nominare una persona se non con una motivazione futile. Avrei votato Sossio, ma è innominabile”. Che fatalità! Aristide a corto di idee per i nomi dei concorrenti da fare domani sera?

Grande Fratello Vip 2020, Aristide Malnati, Mummy dice, non dice e mette Paola e Sara in allarme

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Paola visibilmente preoccupata, esclama “L’mpostazione deve essere… Capiscono le nomination fatte perchè le devi fare e quelle fatte per strategia…” Aristide Malnati, al secolo Mummy, replica: “ L’ultima volta ho nominato Fernanda… la vedevo provata, stanca. Quella roba li. Adesso ho qualche difficoltà”. Nel frattempo arriva la talpa della casa del Grande Fratello vip, ovvero Andrea Denver, che si sdraia sul divano e ascolta la conversazione fra i GFVIP… e come suo solito, fa il galoppino!

Grande Fratello Vip 2020 la confidenza tra Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Sara Soldati sulle nomination di domani sera

Grande Fratello Vip news – Paola ha capito che potrebbe essere sacrificata

Grande Fratello news – Prende la parola Paola, che ha mezzo capito l’aria che tira: “Qual’ora dovessi prendere delle nomination…Per come son fatta io, lo capirei. Lo vedi come è fatta la nomination… La differenza si vede, si riconosce chi vota per il gioco e chi lo fa per strategia. E’intenzione con cui la fai.”

Paola sta alzando il tono (non il tono della voce) della conversazione, ormai è conscia e con il ghigno sul volto: “Te la faccio, perchè te la faccio. Qua c’è il mio migliore amico, e qua ci sei tu e ciao! Quelle fatteeee…!” Arisitde Malnati ha avvertito le due Cric e Croc. Paola storce il naso, ma… Oggi è così, aspettiamo il prossimo screzio e vediamo. Tutto cambia nel giro di un attimo, vedi la litigata di ieri Sossio vs Zequila, che proprio poco fa ha detto alla Elia che piuttosto vota lei che Zequila