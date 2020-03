Ultime notizie dal Grande Fratello Vip: Sossio Aruta avverte Antonella Elia. La showgirl rimane scossa dalla decisione dell’ex calciatore: “ Ho dei dubbi….”

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Al Grande Fratello Vip 2020 si respira l’aria da nomination e le tensioni all’interno della casa non si placano affatto, anzi, salgono alle stelle. La coppia degli scherzi Elia-Aruta, amici fino all’ultimo scherzo di stanotte, hanno litigato. Antonella Elia è scossa e delusa dal bomber Sossio Aruta. La showgirl ha chiesto delucidazioni in merito alle nomination di domani sera 25 marzo 2020, chi nominerebbe tra lei e l’Aquila, “Ho dei dubbi, sono in difficoltà” ha replicato il calciatore. Nonostante la rivalità, (anche ieri hanno litigato) Sossio sostiene che si è instaurato un certo legame con Antonio.

Grande Fratello Vip 2020, Antonella soccombe e giace sotto le parole di Sossio Aruta e inviperita replica…“ Io non avrei dubbi…”

Grande Fratello Vip 2020 il confronto tra Antonella Elia e Sossio Aruta sulle nomination di domani sera

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ieri era si pensava tutt’altra cosa. Oggi è un altro giorno, le nomination si avvicinano e la tensione si palpa con le mani… Antonella Elia: “Mi hai delusa! Ma questo è un tradimentooo” Sossio Aruta deciso replica ad Antonella: “Non sei al suo stesso livello. Sono stato bene anche con lui.” La replica di Sossio del non è stata digerita affatto dalla showgirl: “Io non avrei dubbi, la donna è più fedele, per me questo è un tradimento perchè pensavo fossi tua amica, queste cosa mi affligge” replica Antonella Elia.