Grande Fratello Vip, Fabio Testi ci prova con Paola Di Benedetto, tenta il bacio in bocca in prima serata

Grande Fratello Vip ultime notizie dalla casa del Grande Fratello – Fabio Testi ci prova con la conterranea Paola Di Benedetto, tenta il bacio in bocca a sorpresa in diretta televisiva, e prende il 2 di picche. Le foto prima e dopo il 2 di Picche rifilato dalla ex naufraga Paola Di Benedetto all’attore. Alcune incomprensioni avevano incrinato il rapporto tra la vicentina e il veronese ma a seguito di un chiarimento face to face i due GFVIP hanno ricucito l’amicizia fatta di “rispetto e stima”.

Ultime notizie dal Grande Fratello: le foto prima e dopo il 2 di Picche incassato dall’attore….

Grande Fratello Vip Testi il bacio in bocca con Paola Di Benedetto

Dopo gli scontri, tra Fabio Testi con Paola Di Benedetto, lui tenta il colpo ad effetto e ci prova in diretta televisiva

Grande Fratello Vip news ultim’ora – L’attore con fare paterno, si era avvicinato a Paola esprimendo il suo pensiero: “Io da persona adulta vedo i caratteri della gente, capisco vista l’esperienza. Siamo il frutto di una vita vissuta… e te sei forse ancora troppo “giovane”. Il grande pregio di alcuni artisti è l’umiltà, dote unica, si mettono a “disposizione” di tutti”. – ma Paola non è interessata – “Si donano è questo che li rende grandi”, il tutto mentre le tiene la mano. Paola: “Il fatto che tu possa pensare che io non possa dare e che non lo faccia, mi spiace tantissimo. Io non ho esperienza, è vero, ma forse non mi conosci”. Questo era il chiarimento.

Grande Fratello ultime notizie, Fabio Testi: “Paola è la mia nipotina”… intanto prova il bacio in bocca ad effetto…

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Durante la diciassettesima puntata, Alfonso Signorini manda in onda sul superled i momenti salienti della discussione avvenuta in settimana. Finiti i frame, Signorini, sempre lui, chiede a Paola di raccontare come è avvenuto face to face. Mentre l’ex naufraga spiegava le sue motivazioni, era appoggiata affettuosamente, sulla spalla di Testi e contestualmente si tengono le mani…

Paola ha espresso il suo punto di vista circa la litigata: “Mi ha detto cose che mi hanno toccato il cuore e mi ha ricordato le parole di mio papà, e questo insegnamento lo porterò sempre nel mio cuore”. Nel frattempo si è creata l’occasione, e come è noto, l’occasione fa l’uomo ladro e in batter di ciglio, Fabio Testi cerca di baciare in bocca Paola Di Benedetto che si è accorta delle intenzioni dell’attore e si spostata immediatamente.

Alfonso Signorini ha visto chiaramente l’approccio fuori luogo dell’attore… e ha taciuto come se nulla fosse successo. Signorini evita di far fare una figuraccia a Testi, che allarga le abbraccia ed esclama: “La mia nipotina”. Altro che nipotina… Dopo un 2 Picche del genere si è accesso come un semaforo.