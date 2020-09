Continuano le rivelazione sull’«AresGate» che resta sulla cresta dell’onda dopo le confessioni di Adua Del Vesco e Massimilianoi Morra all’interno del Grande Fratello Vip.

«AresGate», un fiume in piena che al momento non ha nessuna intenzione di arrestarsi. Tanti i Vip che dopo le confessioni rilasciate da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno detto la loro. Ares Film, sott’accusa il produttore esegutivo Alberto Tarallo. Secondo le confessioni dei due gieffini, l’Ares Film utilizza una politica poco canonica e induceva i suoi associati a comportamenti inappropriati e contro la propria volontà.

Adua, all’interno della casa, addirittura ha parlato di induzione al suicidio. Accuse pesanti, molto pesanti quelle della Del Vesco e di Morra. Oggi però arriva la dichiarazione di Manuela Arcuri e di Ursula Andress che ribaltano completamente la situzione.

«AresGate», parla Ursula Andress

Aresgate: è scontro anche tra i VIP. Qual è la verità sull’Ares Film?

A ribaltare completamente la situazione arrivano come già affermato le dichiarazioni di due personaggi vip che conoscevano e frequentavano l’ormai fallita Ares Film. La prima a dare voce alle sue opinioni è proprio Ursula Andress, prima e indimenticabile bond girl, la quale ha dichiaratto sulla vicenda: “Morra e la Del Vesco mi sembravano completamente a loro agio in quella situazione. Trovo ripugnante che pensando di restare sulla cresta dell’onda, certi personaggi inventino storie assurde come quelle di una setta dedita a Lucifero e altro ancora…”l’attrice svizzera ha poi continuato:”Solo per ragioni di audience, ma sono sicura, anzi so per certo, che i fatti gli daranno ragione“.

La Andress non è la sola però a patteggiare per Tarallo.

«AresGate» Manuela Arcuri si schiera dalla parte di Ares Film

Manuela Arcuri è stata la prima ha schierarsi dalla parte di Tarallo, definendosi indignate per le cose che ha udito su quest’ultimo in questi ultimi giorni. L’attrice, infatti, ha rivelato:”o ho solo visto tanta generosità di Alberto Tarallo. Un grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla…Ascoltare la frase istigazione al suicidio mi infastidisce”.

Insomma non si capisce proprio dove risieda la verità in tutta questa faccenda considerando che dopo la confessione di Gabriel Garko sul suo coming out e sulla finzione della sua relazione con Adua la situazione è ancora più ingarbugliata…Ci vorrebbe proprio l’aiuto di azzeccagarbugli per venirne a capo!!!

«AresGate» Continuano le indiscrezioni sull’Ares Film che coinvolge molti Vip, dalla TV, al Cinema

Lorenzo Crespi: “Questo signor Lucifero ne ha fatte di tutti colori ma era coperto dalla solita famiglia…la sua produzione era una lavatrice…” e cita nomi importanti: “Se fossi un giudice vorrei chiedere una cosa alle creazioni di questo Lucifero…Gabriel Garko, Eva Grimaldi Pamela Prati, Valeria Marini e altri… siete sicuri che voi su questa storia non sapete nulla? Il vostro silenzio da una vita è una vergogna!”.

Francesco Testi sull’AresGate

Francesco Testi, noto attore ed ex volto del Grande Fratello, decide di postare una lunghissima lettera su Instagram dove parla dell’Ares Film e della sua personale esperienza dando il suo sostegno ad Adua Del Vesco.

Barbara D’Urso: “La setta esiste usciranno tanti nomi”

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso sull’Aresgate a conferma dei dei due concorrenti del Grande Fratello Vip rivela che non riguarda solo Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e commenta così: “La setta esiste usciranno tanti nomi”.