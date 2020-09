AresGate, Adua Del Vesco dopo il riavvicinamento al Grande Fratello Vip di Massimiliano Morra arriva il sostegno di Gabriel Garko e Eva Grimaldi

AresGate, News. Adua e Morra nella casa del Grande Fratello hanno siglato un accordo di pace ed insieme stanno vivendo dei momenti davvero molto difficili circa lo scandalo dell’AresGate. Entrambi hanno vissuto in passato dei momenti davvero drammatici che grazie al loro riavvicinamento nella casa stanno affrontando, ma non sono soli.

Adua, infatti, è sostenuta a gran voce dai suoi fan all’esterno e non solo a quanto pare.

AresGate. Anche il popolo del web sostiene Adua

AresGate: Gabriel Garko, Eva Grimaldi sostengono Adua Del Vesco

AresGate. Dopo lo scandalo dell’AresGate Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stanno vivendo dei momenti davvero difficili all’interno della casa di Cinecittà. Sconforto, lacrime e molte altre le mozioni che in questi giorni si sono fatte spazio nell’entourage della casa.

Su Instagram la Del Vesco viene sostenuta a gran voce dai suoi fan che sulla sua pagina ufficiale postano: “Adua, mi raccomando, ne abbiamo parlato prima che entrassi dei problemi che avresti potuto affrontare. Hai superato momenti terribili grazie comunque alla tenacia, alla voglia di combattere sempre e comunque. Stai andando benissimo perché sei sempre te stessa e devi continuare ad esserlo ma con più ironia e serenità! Scava nel tuo profondo e ritrovati, sorridi per questa bella opportunità e vivi in maniera più spensierata i giorni nella casa… Per te, perché te lo meriti. Siamo tutti qui a supportarti”.

Molti i vip, colleghi ed amici che hanno dimostrato la loro solidarietà alla Del Vesco come Gabriel Garko e Eva Grimaldi, dopo che è stato scopertol’AresGate.