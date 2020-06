Coppie Temptation Island Vip: Antonella Elia e Pietro Delle Piane?

Coppie Temptation Island Vip – Canale 5 si sta preparando per la messa in onda del programma già da qualche mese. Nonostante l’emergenza sanitaria, fonti certe hanno già confermato che Temptation Island Vip potrebbe andare in onda ad agosto con la conduzione della fantastica Alessia Marcuzzi, acclamata dal pubblico per la sua precedente conduzione. Sulle possibili coppie che concorreranno al reality di Canale 5 si è discusso tantissimo e sono state fatte le ipotesi più varie. Oggi, pare che sia giunta la notizia della prima coppia confermata: si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Sarà vero?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane coinvolti in un nuovo reality dopo la “bufera” del GFVip

Temptation Island Vip sarebbe il primo programma di Canale 5 a riprendere totalmente dopo l’emergenza Coronavirus. Stando ai rumors alimentati da TVBlog, ad inaugurare la stagione estiva di Mediaset sarà il reality di Canale 5 con Antonella e Pietro Delle Piane. La coppia, dopo la bufera scatenatasi dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha finalmente deciso di sposarsi. Quale occasione migliore di Temptation Island Vip per confermare o smentire i sentimenti della coppia che ha diviso in due le opinioni degli italiani?

Antonella regina dei reality

Antonella Elia vanta un ampio curriculum in fatto di reality. Ha partecipato due volte a L’isola Dei Famosi e a Pechino Express. Ciò fa pensare ancora di più che, insieme al futuro marito, sarà una delle coppie di Temptation Island Vip 2020. Stando alle indiscrezioni, i futuri sposi dovrebbero essere i primi ad essere confermati, se così fosse, visti i trascorsi sentimentali di Antonella e Pietro, ne vedremo delle belle!