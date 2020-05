Antonella Clerici ritorna al comando del programma televisivo di Rai 1 La Prova del Cuoco

Il Ritorno alla guida de La prova del Cuoco in grande stile per Antonella Clerici. La nota conduttrice tornerà al timone della fortunata trasmissione che proprio lei ha portato al successo: La Prova del Cuoco. Tante le indiscrezioni che parlavano di un suo ritorno con un altra trasmissione, poi a Domenica In è stata proprio la Antonella Clerici a lasciar intendere che sarebbe tornata tornata in Tv.

La conduttrice sta organizzando un rientro in pompa magna. Come ricorderete senz’altro, il 1 maggio 2018 la Clerici annunciò di lasciare il programma televisivo condotto per 18 anni consecutivi, per dedicarsi alla famiglia ed alla vita privata in generale. Lo scettro di casa Rai La Prova del Cuoco venne affidato a Elisabetta Isoardi. Dal quel primo maggio sono passati poco più di due anni e Antonella Clerici torna in studio.

Antonella Clerici è pronta a ripartire dopo l’anno trascorso in casa e tra le indiscrezioni, i gossip che si susseguono in queste ore i fan della “Cuoca italiana” per definizione non stanno più nelle pelle. Sembrerebbe che la Clerici non solo ritorni ai fornelli in studio ma addirittura voglia raddoppiare con un programma in prima serata per nonni e nipotini. Insomma un ritorno con tanto di “botto” quello previsto per Antonella Clerici. La nuova edizione del programma culinario partirà a settembre.

La prova del cuoco, torna con il duo Clerici e Isoardi? “Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta“

Tutti entusiasti per il ritorno della Clerici. La stessa conduttrice fa trapelare molta emozione a quando dichiara: “Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito molto, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa. Se non ho il mio entusiasmo non rendo…”.

Sembra davvero tutto pronto per settembre ma a questo punto la domanda nasce spontanea. Elisabetta Isoardi che fine fa? Molti i rumors di corridoio sulla sua ricollocazione di Elisabetta in un altro programma televisivo. Al momento non ci sono ulteriori indiscrezioni a in tal senso, aspettiamo gli eventi.