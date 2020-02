Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro 2020, la seguitissima trasmissione condotta da Paolo Bonolis, in onda nel pre-serale di Canale 5. New entry tra i nuovi personaggi del cast del Minimondo di quest’anno, il suo volto non è nuovo. L’abbiamo, infatti, già vista a Ciao Darwin 8 in qualità di Madre Natura.

Avanti Un Altro 2020: ecco la nuova bonas

Dopo Laura Cremaschi e Giada Papetti, Bonas delle precedenti edizioni, arriva Sara Croce. Classe 1998, è nata a Garlasco in provincia di Pavia. Misure: 82/ 59/ 89, Altezza 182 cm, vive a Milano e lavora come modella. Dopo essersi diplomata al liceo di Scienze Applicate, attualmente è una studentessa alla facoltà di comunicazione d’impresa allo IULM di Milano.

La Bonas di Avanti Un Altro

Tra le passioni della nuova Bonas di Avanti un altro 2020, ci sono i viaggi, la palestra, fitness e moda. Sara ha lavorato come modella per importanti agenzie. La sua aspirazione è sempre stata quella di vincere Miss Italia, concorso di bellezza al quale ha partecipato nel 2017, aggiudicandosi la fascia Miss Tricologica, classificandosi quarta.

Sara Croce passioni e amore: la nuova bonas è fidanzata?

Tra le passioni della Bonas Sara Croce c’è il calcio. Tifosissima del Milan, ama i cavalli. Ha studiato nella scuola di canto di Ron, anche se preferisce tendenzialmente l’Heavy Metal come genere musicale. Della sua vita sentimentale, invece non si sa molto. Non possiamo affermare che ha un fidanzato, anche se si è parlato di un flirt estivo con Andrea Damante. Non ci resta che seguirla attentamente sui suoi profili social. Nel frattempo la vediamo tutte le sere in televisione ad Avanti un Altro in tutto il suo splendore.