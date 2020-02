Alberto Urso ospite a DOMENICA IN di Mara Venier nella puntata di oggi 16 febbraio 2020. Andiamo a scoprire il trattamento che la zia degli italiani, al secolo, Mara Venier, ha riservato per la giovane stella della musica italiana, Alberto Urso (vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi), per questa 23^ puntata di DOMENICA IN. Dopo le ottime performance sul palco dell’Ariston e quindi reduce dal Festival di San Remo 2020, il giovane tenore procede sulla strada del successo.

A DOMENICA IN, Alberto Urso

Alberto Urso e Mara Venier

A suggellare il successo del giovane tenore messinese, “targato Fascino PGT”, non sono solo gli impegni negli store in giro per l’italia e negli studi televisivi di casa Mediaset e Rai. Anche Ornella Vanoni che lo conobbe ad Amici in qualità di giudice, oggi a Domenica In, ha speso parole al miele per Alberto Urso. Come avvenne dopo il duetto sul palco dell’Ariston per l’evento televisivo del Festival di Sanremo 2020.

Il miele di Ornella Vanoni per Urso

Questa la dichiarazione di Ornella Vanoni circa il tenore di Messina: “Questo ragazzo mi ha incantata. Ha una voce bellissima. Sul palco è puro, manca un po’ di furbizia. Sta crescendo. Deve imparare e imparerà. Quando Alberto mi ha invitata a duettare con lui a Sanremo ho detto subito: sì! E’ molto bravo. Mi piace e ce la farà. Bisogna avere pazienza, si cresce piano piano e lui ce la farà.”

Alberto Urso: “il successo è arrivato…. ancora c’è”

Come le circostanze del caso richiedono, il giovane talento, ha ringraziato la Vanoni pubblicamente. Mentre la padrona di casa chiede lumi circa le parole spese dalla cantante milanese nei suoi confronti, lui replica con naturalezza estrema. Andiamo a leggere cosa ha risposto: “E’ stato un grande onore stare con lei su quel palco! E’ stata una vittoria….”. La Venier non si esime dallo sbandierare il grande successo sulla vendita del suo nuovo pezzo “Il sole ad est” e lei conclude così: “il pezzo di Sanremo sta andando alla grande alla facciaccia de chi te vò male”

Alberto Urso saluta, si congeda e dalla Venier parte un pressing ad uomo che riesce a strappargli una prossima ospitata.