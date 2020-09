Lino Guanciale: L’Allieva terza stagione, “Claudio Conforti vivrà una situazione di fragilità”

In onda domenica in prima serata, inizia la nuova stagione de L’Allieva, con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, ovviamente su Rai 1. Il dottor Claudio Conforti, svela alcuni particolari a Unomattina, sulla terza stagione della seguitissima fiction. Soamo tutti impazienti di sapere come andranno le cose tra lui, Claudio Conforti e la sua allieva, Sacrofano! Durante la trasmissione Lino afferma:

“Il mio personaggio Claudio vivrà una situazione di fragilità che non si è vista nelle precedenti stagioni”.

L’Allieva 3: “Emozionante tornare sul set” per l’attore campano

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale L’Allieva

“Tornare sul set è stato bello ed emozionante” ha ammesso Lino Guanciale nella puntata di oggi di Unomattina, sempre parlando della terza stagione de L’Allieva 3, sottolineando subito dopo:

“Non si è trattato solo di tornare a girare, ma di riprendere proprio a lavorare.E’ stato bello per noi attori, ma anche per i tecnici, ritrovarci sul set e poter riprendere da dove avevamo lasciato” .

Ovviamente nella nuova edizione, L’Allieva 3 avrà nuovi personaggi che porteranno un po’ di scompiglio nelle vite di Claudio Conforti e Alice Allevi (Alessandra Mastronardi). Per ulteriori curiosità non resta che sintonizzarsi e vedere gli episodi che andranno in onda a partire da domenica 27settembre