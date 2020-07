Scoppia la polemica per uno shooting di Chiara Ferragni presso il Museo Degli Uffizi. Schiaffo all’arte? Fedez e il direttore del museo rispondono

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni si è trovata nella notte di alcuni giorni fa presso la celebre Galleria Degli Uffizi. Visita notturna? Decisamente no. La moglie di Fedez era impegnata in uno shooting per la rivista Vogue e per un’azione di marketing voluta proprio dal museo, diretto da Eike Schmidt. Fu proprio quest’ultimo punto a scatenare la polemica, in quanto il direttore paragnonó l’influencer alla Venere di Botticelli.

Il post della Venere che divide il pubblico in due: Chiara Ferragni “divinità nell’era dei Social”?

Mentre Chiara Ferragni, nelle sue Instagram Stories, invitava i suoi follower a visitare la Galleria Degli Uffizi, sul profilo Instagram del museo appare una foto che ritrae l’imprenditrice davanti al capolavoro di Botticelli, La Nascita Di Venere. Ma è la descrizione del post che fa infuriare il pubblico: “I canoni di bellezza cambiano col tempo nel corso dei secoli… La donna dai capelli biondi e la pelle diafana è un tipoco ideale in voga nel Rinascimento”. Pura verità, ma poi arriva il riferimento all’influencer: “Ai giorni nostri, Chiara Ferragni incarna un mito per milioni di follower. Una sorta di divinità contemporanea nell’era dei Social”.

L’attacco dei follower e la risposta di Fedez

Le parole che si leggono sotto al post del noto museo hanno letteralmente scatenato il web. Qualcuno ha definito il paragone tra Chiara Ferragni (impegnata anche con un tormentone estivo) e Venere, pubblicato proprio dalla Galleria Degli Uffizi, “un oltraggio a Botticelli”. Gli utenti non hanno apprezzato il fatto che una influencer priva di competenze artistiche possa reggere il confronto con la protagonista dell’opera d’arte (che raffigura una nobildonna dell’epoca). A tal proposito, no si fa attendere la replica del marito, Fedez. Egli con una Instagram Story ha detto: “Non è la prima volta che vengono ambientati degli shooting per la moda in luoghi d’arte. Perché non vi siete indignati prima?… Ditelo che ve la prendete solo perché è Chiara Ferragni“. E voi cosa ne pensate?