Il Festival di Venezia da sempre una grande vetrina per tutti i Vip, scopriamo insieme quali sono stati sino ad oggi i look più belli visti sul Red Carpet

I più curiosi si sono mossi alla ricerca dei look più belli del Festival di Venezia, edizione 2020, ancora in corso. Da sempre il Festival del Cinema, infatti, oltre ad essere un’appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema è anche una grandissima vetrina per tutti i Vip Nazionali ed Internazionali. Al lido arrivano nei giorni che precedono il Festival attori e attrici da ogni dove ed è praticamente impossibile camminare per la città senza fare degli incontri “stellari”. Ogni sera e durante ogni evento si vedono, avvicendarsi sul celeberrimo Red Carpet, i vip sfoggiare dei look mozzafiato dai più audaci ai più castigati c’è n’è per tutti i gusti. Scopriamo insieme sino ad oggi quali sono stati i look più “cool” dei vip.

I look più “cool” del Red Carpet di Venezia 2020: Giulia De Lellis, Anna Foglietta, Sveva Alviti

Il Festival di Venezia, una vetrina imperdibile per tutti i Vip nostrani e non. Seguendolo attentamente abbiamo potuto notare una diversità di scelta elevata fra le “Vip” che in queste serate hanno allietato gli occhi del pubblico e non solo. Tra i look più cool impossibile non citare quello scelto dalla nostra madre delle influencer Giulia de Lellis. Un trionfo di organza bianca molto Carrie Bradshaw in Sex and the City. Impeccabile Anna Foglietta con un abito strapeless di Giorgio Armani mentre molto castigata e seriosa nella scelta del suo look Sveva Alviti che in occasione del festival ha scelto un abito di Valentino nero abbinato a dei guanti lunghi in blu elettrico firmato Armani Privè Roberta Armani.

Moda e Fashion: i look più belli del Festival di Venezia 2020

Laura Morante, Elodie, Aldy Przylipiak

Eleganza e stile Etro caratterizzano il look di Laura Morante che sceglie un sofisticato Kimono di velluto blu notte impreziosito da una collana doppio filo Crivelli. Tra i look più belli del Festival del Cinema di Venezia 2020, non passa inosservato quello di Elodie con il suo abito by Versace color argento, un bustier dress in maglia mesh con scollo ricamato di cristalli e maxi spacco laterale. Scelta audace per Aldy Przylipiak, un gioco di trasparenze che lascia davvero poco all’immaginazione.