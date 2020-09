Il Festival di Venezia 2020 non si ferma, primo film italiano in gara per il Leone d’Oro: Padrenostro di Pierfrancesco Favino

Oggi 4 settembre al Festival di Venezia 2020 sono tanti gli eventi e le feste in programma, inoltre oggi sarà una giornata memorabile per il cinema italiano dal momento che in gara per il Leone d’Oro troviamo fra le nomination una pellicola tutta italiana. Padrenostro di Pierfrancesco Favino che si contenderà il celeberrimo Leone d’Oro con The Disceple di Chaitanya Tamhane. Oggi si attende con l’ansia l’arrivo al lido di Pierfrancesco Favino, Susanna Nicchiarelli, Romola Garai, Abel Ferrara. Grande evento in programma per stasera alle 19.30 a Villa Ines al Lido per la presentazione del Terra di Siena International Film Festival.

Festival di Venezia 2020: Oggi in programma il film di Pierfrancesco Favino

Padrenostro

Oggi in programmazione la nomination al Leone d’Oro. In gara un film al 100% Made In Italy: Padrenostro di Pierfrancesco Favino. Nel film viene raccontata l’Italia degli anni ’70 vittima del terrorismo vista con gli occhi di un bambino. Quest’ultimo vede il Padre (Favino) restare coinvolto in un attentato mentre il figlio grande vede tutto dalla finestra. Durante l’estate conosce un ragazzo più grande in qualche modo coinvolto con l’attentato. Una storia autobiografica che il regista descrive così:”Scrivere questa lettera a mio Padre tracciando i contorni di una generazione di bambini “invisibili” avvolti dal fumo delle sigarette degli adulti non è stato facile“.