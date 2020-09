Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 06 al 13 settembre 2020

Ecco l’Oroscopo settimanale Paolo Fox:

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

L’Oroscopo dal 06 al 13 settembre 2020, le previsioni della settimana dell’astrologo: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Buono il cielo astrale rispetto ai sentimenti, molta la voglia di mettersi alla ricerca di un nuovo amore! Sfruttate il passaggio di Venere nel vostro cielo per esaudire questa voglia! Favoriti gli incontri. Nel lavoro ci vuole pazienza. Le novità arriveranno!!!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Tensione in amore dovuta all’attesa, ormai da tempo, di risposte da parte del partner. Cambiamenti in arrivo in casa e sul lavoro. Molte le incertezze durante la settimana nel campo lavorativo specie per chi lavora come turnista, troppa pressione!!! Ma Rilassatevi!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Venere in transito nel vostro cielo astrale aiuta i sentimenti, fate attenzione però ai rapporti con l’Ariete e Capricorno! Sul piano lavorativo bisogna mantenere la calma ed aspettare le risposte che oramai aspettate anche voi da tempo..Pazienza!!!!

Oroscopo Paolo Fox dal 06 al 13 Settembre 2020

Oroscopo dal 06 al 13 settembre previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il vostro cielo astrale non promette nulla di buono. Giornate difficili in amore dove vi sentirete soli contro tutto e tutti. Anche nel campo lavorativo si prevedono tensioni con i capi e colleghi. Non è la vostra settimana. Pazientate ed aspettate che passi!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: Profumo d’amore nell’aria per voi grazie al transito di Venere nel segno. E’ ora di innamorarsi, magari di una persona che non vive proprio nella tua città!!! Meno buono, invece, il campo lavorativo dove si prevedono tensioni e critiche, ma ricorda nessuno sforzo è perso! Chi semina prima o poi raccoglie!!!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere approderà nel vostro segno dal mese di ottobre, e l’amore inizierà a sorridervi. Ottimo, invece, il campo lavorativo dove sembra che la crisi esistente e persistente non vi tocchi lontanamente!!!!Stabilità!

Oroscopo Paolo Fox dal 06 al 13 settembre 2020: previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Bilancia, Scorpione, Sagittario.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: Settimana allìinsegna dell’amore grazie al transito di Venere nel vostro segno. Nuove amicizie o vecchie amicizie che tornano nella vostra vita. Avete voglia di innamorarvi e di essere amati. Cambiamenti in arrivo in campo lavorativo. Accettateli, cambiare a volte è positivo!!!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Amore e gelosia camminano di pari passo per voi e proprio la gelosia potrebbe portarvi a vivere delle giornate difficili. Avete avuto modo di constatare la vostra determinazione e importanza nel lavoro anche se la voglia di cambiare non vi ha abbandonato. Occhio alle spese!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Finalmente Venere torna ad esservi amica!!! Possibili nuovi incontri amorosi e amicizie. Mercoledì e giovedì giornate favorevoli per il lavoro. Settembre è il mese giusto per lasciarsi andare ai sentimenti. Approfittatene!!!

Oroscopo Paolo Fox dal 06 al 13 settembre 2020 previsioni per l’oroscopo della settimana dell’astrologo: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cielo Astrale ottimo per i nati sotto il segno del Capricorno. Possibilità di un nuovo amore oppure di riprendere un rapporto precedentemente interrotto. Qualche conflitto nei giorni centrali della settimana, ma passeranno veloci! Pazienza!!!!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: Ancora agitazione in amore!!!!! Nel lavoro è ora di prendere una decisione e dare un taglio a tutte quelle situazioni che non vi soddisfano e piacciono. Volete cambiare lavoro, prima comprendete il vostro desiderio e poi mettetevi alla ricerca. Il successo è dietro l’angolo, Non temete!!!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Dopo lo scossone di agosto arriva un po’ di pace, freschezza e novità in amore per i nati sotto il segno dei Pesci. Concentrazione e determinazione dovranno essere il vostro mantra nel campo lavorativo. Futuro roseo, preparatevi per l’anno di successo che verrà!!!!!