Elodie e Marracash, la coppia sul red carpet di Venezia

Elodie e Marracash Insieme i due artisti hanno partecipato alla cerimonia di apertura della 77/ma Mostra del cinema e assistito alla prima di Lacci di Daniele Luchetti. Nella coppia, Elodie resta la regina dell’estate, basti pensare alle hit Guaranà e Ciclone. Marracash,non è da meno ma ha posticipato al 2021 il tour! Innamorati ed elegantissimi camminano mano nella mano, sono la gioia dei fotografi a caccia delle (poche) star del festival. Insieme dal 2019 avevano realizzato il duetto di Margarita, hit della scorsa estate, tutto è nato cantando,la loro storia è cominciata grazie a quel singolo!

Il look della coppia

Sul red carpet inaugurale – per il film Lacci di Daniele Lucchetti – La coppia d’oro della musica italiana,Elodie e Marracash, finora rimasta schiva e lontano dai riflettori, ha sfilato insieme per la prima volta, concedendo ai fotografi sorrisi e sguardi complici. Di un altro pianeta lei, in un abito argento, poco abituato ai tappeti rossi e divertito lui.

Elodie e Marracash gli sviluppi della coppia partendo dal red carpet

Elodie e Marracash hanno portato l’amore

Elodie romana classe 1990, papà italiano e mamma francese creola della Guadalupa, ex modella e seconda classificata ad Amici nel 2015, Marracash, 41 anni, nato a Nicosia ma cresciuto a Milano, nel mondo della musica ormai da oltre un decennio. Si sono trovati, si sono piaciuti: la loro storia va avanti. L’estate l’hanno trascorsa insieme, in Sicilia, dopo essere sopravvissuti anche alla quarantena in coppia. «Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata», ha raccontato la cantante di recente. L’unione, però, funziona. Forza ragazzi, la vostra musica ci piace, continuate così!