Grazie all’occhio attento dei fan e dei “gossippari” è impossibile nascondere manie, vizi e virtù dei nostri amici Vip. Ecco cosa impazza tra le celebrity

I Vip, costantemente sotto i riflettori, tanto amati tanto criticati. I vizi e le virtù dei personaggi Vip da sempre sono soggetti a curiosità da parte del pubblico e dei fan, che tengono costantemente sotto controllo le mosse delle celebrità. Atteggiamento questo che con l’avvenire dei social network è andato fuori controllo. Basti pensare ai tanti follower che ogni personaggio Vip possiede su Instagram, ogni gesto, ogni “stramberia” fatta dai Vip diventa inesorabilmente una moda di tendenza. Persino durante il lockdown li abbiamo visti sbizzarrirsi con tinture per capelli, cucina e creazione di outfit. Tutte cose che dopo il primo passaggio in rete sono diventate dei must o tendenze.

Personaggi Vip, vizi e virtù che li accomunano

Se è vero che i Vip con i loro scatti e le loro scelte creano delle tendenze è altrettanto vero che tra di loro si inseguono e rincorrono. Basta curiosare fra i loro profili Instagram per capire bene il concetto. Si sfidano, si imitano creando inesorabilmente un modello da seguire soprattutto per i più giovani. Complice l’utilizzo dei social, come sopra riportato, dove ogni giorno li vediamo postare e pubblicare momenti di vita privata, condividere stati d’animo, vacanze, pensieri e chiedere consigli. Tra le ultime tendenze vip impazzano i video realizzati con Tik Tok, un social network dove si improvvisano coreografie con tanto di effetti. Aprendo l’home page di Tik Tok troviamo video da parte di personaggi che mai sogneremo di trovare presenti come Barbara D’Urso e Chiara Ferragni.

Il vero vizio dei Vip? I social network

Fra i vizi e virtù dei Vip, ovviamente, molto diffusa è anche la tendenza di seguire l’ultima moda, che si tratti dell’ultimo modello di cellulare o di un vestito. Fra le Vip nostrane la gara è aperta, sopratutto in questo periodo dell’anno, fra costumi e trattamenti estetici. Sembra essere proprio questa dopo Tik Tok l’ultima tendenza, che si tratti di uomini e di donne, tutti rigorosamente attenti all’estetica. D’inverno primeggia il fitness mentre in questa stagione li vediamo attentissimi a creme e cremine. Per non parlare poi delle coccole riservate alla gola. Le nostre celebrity sono sempre super attente alla dieta anche se non rinunciano mai però ad un buon e sano piatto a tavola. Anche in questo contesto li vediamo condividere ottime pietanze e ricette, entrando sempre più nella routine quotidiana del pubblico. Cene fra amici o in famiglia diventano un’occasione d’oro per mettersi in bella mostra sui social network, quindi, sarebbero il vero vizio dei Vip al quale non riescono proprio a rinunciare