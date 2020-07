Molti Vip sfoggiano un fisico scultoreo, tutti vorremmo essere come loro, ma come fanno? Ecco svelati i loro programmi dimagranti

Estate, mare, sole tutto meraviglioso. Come facciamo però se durante l’inverno ci siamo concessi qualche coccola con qualche quadratino di cioccolata in più? Per correre ai ripari arrivano i programmi dimagranti dei Vip.

Chi non ama l’estate? La stagione che fa sognare e che rende tutti più felici. Agosto è per definizione il mese più gettonato per le vacanze estive. Come possiamo fare se ci accorgiamo di non superare la prova costume proprio a ridosso della partenza??? Niente paura! A darci una mano anche qui corrono i nostri amici Vip, i quali, maestri in diete e dimagrimenti lampo, condividono con noi i suggerimenti dei loro professionisti, che li seguono scrupolosamente. Nutrizionisti e personal trainer tutti in mutuo soccorso per aiutarci in questa ardua impresa.

Le diete lampo dei Vip sino a 6 kg un due settimane!!!



Nel corso degli anni ne abbiamo sentite tante. Dimagrimenti Flash. Tantissimi kg in pochissimi giorni ma ad un prezzo altissimo, quello della salute. Mantenendo fermo il concetto che una sana alimentazione insieme ad un giusto esercizio fisico è la miglior soluzione anche se più lenta, scopriamo le diete lampo più seguite dai Vip.

La dieta “Detox” di Simona Ventura

Al primo posto fra le varie tecniche di dimagrimento troviamo la dieta “Detox“ di cui negli anni scorsi Simona Ventura ne ha dato testimonianza, arrivando a perdere 6 kg in due settimane. L’alimentazione nella dieta Detox è prettamente a base di fibre con 30 gr al giorno da scegliere tra legumi, frutta, verdura e ortaggi e con l’eliminazione di carne ed insaccati e formaggio prediligendo gli alimenti antiossidanti presenti nel banco ortofrutta. A tali diete, affinché il dimagrimento avvenga bisogna aggiungere l’assunzione di minimo 1.5/2.0 litri d’acqua naturale al giorno.