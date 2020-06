Vittoriana Abate e Simone Billi si sposano, la data è fissata, la location e i matrimonio ad oggi sono top secret

Notizie Gossip – Vittoriana Abate e Simone Billi matrimonio in gran segreto? Vittoriana Abate da vent’anni al fianco di Bruno Vespa nel programma Porta a Porta annuncia il suo matrimonio durante un’intervista rilasciata per il settimanale Vero. Vittoriana Abate, giornalista, professionalmente impegnata nel programma da vent’anni racconta la sua vita privata al settimanale di gossip Vero.

La giornalista ha sempre tenuto all’aspetto privato della sua vita. E’ legata sentimentalmente con Simone Billi, classe 1976 che presto diventerà suo marito, impegnato politicamente e membro della Camera dei Deputati dal 2018.

Vittoriana Abate e Simone Billi si sposano: il matrimonio è Top Secret

Vittoriana Abate si sposa con Simone Billi

Notizie Gossip – La giornalista Abate volto noto da vent’anni del programma televisivo di Bruno Vespa “Porta a Porta”, e il fidanzato Simone Billi, hanno tenuto il segreto della relazione sino allo scorso anno. Oggi, sono usciti alla ribalta del gossip e hanno rivelato il grande evento delle prossime nozze.

“Quella tra me e Simone è una bella storia d’amore…”

Notizie Gossip – Durante un intervista l’Abate ha infatti dichiarato: “Quella tra me e Simone è una bella storia d’amore, iniziata lontano dai palazzi della politica quando lui lavorava come ingegnere di una multinazionale a Zurigo”.

Vittoriana Abate si sposa, ancora top secret data e location delle nozze

Notizie Gossip – Sempre più affiatati da quando sono usciti allo scoperto Abate e Billi hanno deciso di convolare presto a nozze. Ancora top secret data e location. Se in passato abbiamo assistito ai compleanni super glamour dell’Abate, come quello dello scorso anno al quale ha partecipato anche Bruno Vespa, il matrimonio non sarò certo da meno. Al momento però non ci resta che attendere!!!