Caterina Balivo a Sky e La7? Indiscrezioni su un suo nuovo show

Caterina Balivo si è fatta amare dal pubblico prima con la conduzione di Detto Fatto, poi con Vieni Da Me. Per dispiacere dei fan, il finale di stagione del suo talk show è stato anche un finale definitivo per la conduttrice, che ha liberamente scelto di non condurlo più. Ma è in arrivo un nuovo programma per Caterina Balivo?

La conduttrice è sempre molto attiva sui social e lo è stata soprattutto durante il lockdown. Molti dei suoi post sono stati interpretati come indizi su qualche possibile nuovo impegno televisivo. Ma adesso arriva una vera e propria indiscrezione, di cosa si tratta?

Caterina passa a Sky…insieme al marito?

Il magazine Oggi ha ipotizzato un possibile passaggio di Caterina Balivo a Sky. La conduttrice lasciò Vieni Da Me perché aveva bisogno di rivedere le sue priorità, inoltre sognava un cambiamento. Un indizio è dato dall’attività di Caterina Balivo su Instagram.

La conduttrice, durante il lockdown, ha inventato un format per il web intitolato My Next Book, durante il quale intervistava gli autori della narrativa italiana attraverso il social. fotografico. Secondo il magazine Oggi quella di Caterina Balivo per Instagram potrebbe essere un’idea da poter proporre a Sky. Magari insieme a Guido Maria Brera, scrittore e utore televisivo, nonché suo marito.

Dopo l’addio a Vieni Da Me giunge un’indiscrezione secondo cui potrebbe arrivare un nuovo programma di Caterina Balivo per Sky e La7

In lizza anche per La7?

Caterina Balivo, oltre che a Sky, potrebbe approdare anche a La7. Ma a riguardo la presentatrice non ha fatto trapelare niente, per adesso si sta dedicando alla sua famiglia, condividendone i momenti con i suoi follower, all’occhio dei quali non è passato inosservato il dettaglio piccante durante una sua Instagram Story. Ma riguardo ai suoi progetti televisivi ancora tutto tace. Per ulteriori news non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.