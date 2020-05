Temptation Island: Vanessa Cinelli dà il 2 picche a Vittorio Collina

Gossip, Vittorio Collina dopo aver lasciato la fidanzata Katia Fanelli a Temptation Island 2019 aveva perso la testa per la tentatrice romana Vanessa Cinelli

Gossip clamoroso vede protagonisti gli ex Temptation Island 2019 il bravo ragazzo Vittorio Collina e la tentatrice Vanessa Cinelli. Durante la scorsa edizione del reality più piccante dell’estate, la vicenda della coppia Vittorio Collina e Katia Fanelli ha creato non poco scalpore e polemiche nel villaggio dei fidanzati e nelle pagine di gossip.

Per chi non ricorda, Vittorio aspetta il falò dell’ultima puntata del reality di Filippo Bisciglia per chiudere definitivamente la storia d’amore con la fotonica Katia Fanelli, in quanto si è innamorato della sua tentatrice Vanessa. Katia sembra essere uscita di scena. A quel punto, il concorrente pensa di potersi godere la sua tentazione.

Vittorio Collina dopo aver lasciato la fidanzata Katia Fanelli a Temptation Island 2019 aveva perso la testa per la tentatrice romana Vanessa Cinelli. Collina non volle rendere pubblici i suoi sentimenti per Vanessa. Pertanto, poco tempo dopo il reality, fu invitato a Uomini e Donne insieme alla ex fidanzata Katia nella speranza che i due potessero tornare insieme. Vittorio, costretto a dire la verità da Maria De Filippi, confessò di aver perso la testa per la Cinelli e lascia la sua ex definitivamente.

Peccato però che i suoi piani non corrispondevano a quelli della tentatrice romana Vanessa Cinelli. Infatti, quando lui si dichiara ed esprime il suo desiderio di iniziare una storia, l’ex tentatrice gli rivela di non amarlo. Una doccia fredda per il bravo ragazzo. Così Vittorio Collina prende il 2 di picche da Vanessa Cinelli.

Vittorio Collina ha perso la fidanzata Katia Fanelli e la tentatrice Vanessa Cinelli, entrambe le ragazze son perse: perchè Vittorio ne parla un anno dopo?

L’ex Temptation Island tiene la questione chiusa nel cassetto per quasi un anno. Solo dopo tutto questo tempo decidere di mettere le carte in tavola durante un’intervista per Novella 2000. Ecco l’ultima dichiarazione di Vittorio Collina su Vanessa Cinelli: “Come ho sempre ammesso, oltre ad essere una ragazza meravigliosa, mi è sempre piaciuta a livello caratteriale. Posso ammettere che c’è sempre stato un feeling speciale tra noi. Tuttavia non sempre le cose vanno come una persona auspica o sogna”.

“Da novembre 2019 Vanessa ha iniziato a distaccarsi”

Ammette quindi il 1/2 flirt con la ragazza. Poi però aggiunge: “Da novembre 2019 Vanessa ha iniziato a distaccarsi, fino ad ammettere di non essere innamorata. Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà”.

Le parole del bravo ragazzo sembrano molto sofferte. Ma perché riesumare la vicenda dopo un anno? È probabile che abbia rilasciato questa dichiarazione per voler fare un passo indietro su Katia Fanelli dopo il 2 picche ricevuto da Vanessa Cinelli?