Caterina Balivo lascia il salotto delle interviste, giochi telefonici, esibizioni e chiacchiere in compagnia del programma televisivo Vieni da Me dopo 350 puntate

Caterina Balivo in un commosso addio annuncia la sua ultima puntata. Ieri, 29 Maggio, è andato in onda su RAI 2 il finale di stagione del talk show pomeridiano Vieni da Me. Caterina Balivo aveva già annunciato con tristezza l’imminente arrivo dell’ultima puntata. Ma solo durante l’ultimo episodio la conduttrice ha commosso I suoi telespettatori dando il triste annuncio: Caterina Balivo lascerà definitivamente Vieni da Me dopo 350 puntate.

“Questa per me è l’ultima puntata“. Esordisce Caterina, poi fa un tuffo nei ricordi: “Pensate, sono trascorsi quindici anni da quando vi dico buon pomeriggio. Ripenso a Festa Italiana, Pomeriggio sul 2, Detto Fatto, Vieni da Me, e in particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto”

Vieni da Me, Caterina Balivo commossa: “E’ arrivato il tempo di fare nuove esperienze”

Caterina Balivo lascia il salotto delle interviste di Vieni da Me

Caterina Balivo, commossa più che mai, non nega il suo dispiacere nel lasciare il suo caloroso pubblico. Ma si è detta anche desiderosa di fare nuove esperienze. Ecco la riflessione della conduttrice più amata d’Italia.

“Per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così difficili per tutti noi mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro, che anch’io ho aiutato a costruire, che è Vieni da Me. Quindi davvero è arrivato il tempo di rifare nuove esperienze, per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case”.

I progetti di Caterina Balivo

Tempo fa si vociferava già di un possibile scambio di trasmissioni tra Caterina e Francesca Faldini. Tuttavia, la Rai non ha ancora deciso nulla in questione. La riflessione di Caterina Balivo fa sicuramente intuire che la conduttrice non vede l’ora di tornare a tener compagnia agli italiani, ma, per il momento, pare che non ci siano nuovi progetti in vista.

Ai fan della Balivo non resta che aspettare le prossime notizie. Intanto possono godersi il caloroso ringraziamento di Caterina rivolto direttamente nel finale di stagione del programma televisivo di casa Rai.

“Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta davvero ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo così, come meta finale. Io però sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista”.