Gianluigi Martino e il fidanzato di Valeria Marini amore da prima pagina

Valeria Marini, terminata l’esperienza de GF VIP, torna a casa, ma non è sola. La showgirl, infatti, sta vivendo la sua quarantena, insieme al fidanzato Gianluigi Martino. Durante un’intervista per Barbara D’Urso, a Live-Non è la D’Urso , la coppia racconta la loro storia. La Marini ammette di aver tenuto nascosta la loro relazione il più possibile, ora stanno vivendo insieme la quarantena.

La coppia Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi Martino raccontano di avere molti amici in comune, ma di non essersi mai incontrati prima. Poi l’incontro ad una festa, il colpo di fulmine, lui la riaccompagna a casa, e come nelle fiabe più romantiche, scatta il primo bacio. Gianluigi Martino, compagno della Marini, imprenditore cosentino, classe 1984, è un affermato manager dello spettacolo. A far parlare molti rumors proprio la loro differenza d’età fra i due, 36 anni.

Valeria il il mio fidanzato: “Non è un toy boy…”

Durante un intervista a “Chi”, settimanale di Alfono Signorini, la Marini confessa di aver tenuto nascosta la sua storia d’amore per proteggerla da tutti i pettegolezzi che si sarebbero potuti creare, a causa della differenza d’età fra i due, 36 anni, ragione per la quale potrebbe essere etichettato come un “Toy Boy”. La Marini ha dichiarato:” Non è un Toy Boy…È una definizione che non mi piace. Lui è comunque una persona seria, con dei valori. L’età è soltanto un numero, non è questione né di 36, di 45 o di 25. Gianluigi è un uomo che mi ha riempito il cuore di felicità”.

Valeria Marini e il fidanzato

Valeria Marini e il fidanzato Gianluigi, l’amore sulle cover che non piace neanche alla D’urso

Durante l’ospitata, di ieri, da Barbara D’Urso, alla Marini vengono poste, le domande che tutti aspettavano, dopo quelle sul suo fidanzato, ovvero, quelle sui coinquilini della casa del GF VIP. La reazione della Marini, sorprende tutti, conduttrice compresa. La showgirl, arrivato il momento di parlare del suo rapporto o meglio delle sue continue discussioni con Antonella Elia, afferma:”Non voglio parlarne di Antonella“.

La D’Urso, basita nell’udire ciò che non voleva sentire, incalza: “Lo sapevi che se ne sarebbe parlato di Antonella, se nò sembra che io faccia i tranelli. Ora andiamo avanti su Paolo e Clizia”. La D’Urso, dopo un momento d’imbarazzo, chiude velocemente l’argomento e dice: “Giro pagina anche se eravamo d’accordo e hai cambiato idea. Ma ti voglio bene”.