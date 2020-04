Il cantante di Amici Jacopo Ottonello si racconta in diretta Instagram con Chi

Ultime notizie – Jacopo Ottonello oggi, mercoledì 29 aprile 2020, si è raccontato in una diretta Instagram con Chi. Il cantante ha parlato della sua vita privata e dei suoi sogni nel cassetto. Sul suo rapporto con la fidanzata Greta Ratto, ha raccontato un aneddoto, riguardante il suo rientro a casa. Tanto il desiderio di rivedersi che, arrivato il momento, gioiva all’idea di poter riabbracciare la sua fidanzata e i suoi genitori. A gran sorpresa Greta si è fatta trovare a casa sua con tanto di autocertificazione!

Jacopo e Greta news: “La convivenza è durata per un po’, ora lei è tornata a casa!”

Ultime Notizie – Jacopo e Greta news: “La convivenza è durata per un po’, ora lei è tornata a casa!”. Il cantante parla delle litigate futili con la sua fidanzata Greta e di come le donne a volte reagiscono male: “Quando le donne, magari le stuzzichi e non sono arrabbiate, però mettono un po’ il muso”.

Jacopo Ottonello

Ottonello e Greta: “E’ bello litigare, perché poi…”

Ultime Notizie Jacopo e Greta news – Ottonello e Greta, la giornalista gli chiede: “Permalose?” Ottonello risponde: “No permalose no, però ad esempio, magari a 21 anni non riesco a decidere se ordinare la pizza margherita o col prosciutto“. Sempre parlando della sua fidanzata afferma: “E’ bello litigare, perché poi ti ritrovi sul divano abbracciati e ti rendi conto che litighi per cavolate”.

Il sogno di Jacopo Ottonello, Amici: Sanremo e la prossima collaborare con Tiziano Ferro

L’intervista poi cambia argomento e si passa dalla vita privata a quella professionale. “Un altro sogno che si potrebbe realizzare, sarebbe calcare il palco del Festival della Musica Italiana. Poi io sono a Savona, ad 1 ora di distanza da Sanremo. Calcare un palco come Sanremo sarebbe veramente un’esplosione di gioa e un’emozione inimmaginabile. Un po’ il sogno che uno si mette in testa… sei italiano. Non è un punto d’arrivo, ma sarebbe come mettere la ciliegina sulla torta”.

Jacopo Ottonello e Tiziano Ferro: “Se mai succedesse, penso che mi tatuerò sulla schiena la faccia…“

Parlando poi del suo cantante preferito Tiziano Ferro e alla possibilità di una eventuale collaborazione, Jacopo risponde: “Se mai succedesse, penso che mi tatuerò sulla schiena la faccia di Tiziano Ferro, perché è il mio sogno da quando ho iniziato a fare musica. Sarebbe un’emozione indescrivibile. I miei fan gli hanno chiesto di scrivermi e lui l’ha fatto, scrivendomi “Appena finisce questa cosa qua ci incontriamo e ci conosciamo meglio“.

Jacopo Ottonello si gode il successo di Amici

“E’ stata una cosa fantastica, ero sul divano con mia sorella, mi giro e le dico: ‘Giorgia, mi ha scritto Tiziano Ferro, quando fino ad un mese fa le dicevo che mi aveva scritto la nonna‘” – conclude Jacopo Ottonello che si gode il successo di Amici e del suo primo album “Colori”.