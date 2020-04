Talisa e Javier, Amici o stanno insieme? Questo è il dilemma! Talisa parla della storia con Javier e Virginia Tomarchio: “Lui si fa i film…”

Caos o Gossip? Javier Rojas e Talisa Ravagnani stanno insieme? Talisa ora ha deciso di parlare della sua storia con Javier. Dopo il saluto a Amici 2020 è nata una storia d’amore fra i due ballerini. In queste ore l’atteggiamento di Javier Rojas ha fatto molto parlare. Il concorrente dello show di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5, infatti, prima ha preteso di poter parlare con la sua ex fidanzata, poi ha confessato di essere attratto in tutti i sensi dalla bella di Virginia Tomarchio.

Talisa e Javier, Amici o stanno insieme? Virginia Tomarchio chi è?

Virginia Tomarchio, ha vinto l’edizione di Amici 2014. Logicamente, ha vinto nella categoria danza e questa vittoria gli ha permesso di svolgere il suo lavoro nel gruppo di ballo di Amici, come professionista. La ballerina oggi è molto felice poiché, finalmente ha realizzato il suo sogno che aveva fin da piccina. Riguardo all’amore invece vi è ancora un ma….

Javier Rojas e Talisa Ravagnani, solo Amici, o stanno insieme? Tutti contro la ballerina Talisa, per l’amore segreto

Oggi la storia segreta d’amore fra Talisa e il ballerino Javier ha scatenato la rabbia di Gaia Gozzi e Giulia Molino, ma principalmente l’ira dei fan. Oggi la coppia ha tutti contro, poiché nessuno pensava a questa storia d’amore segreta. La ballerina ha interagito su Instagram parlando della conversazione che ha avuto con l’ex ragazza di Javier.

Talisa Ravagnani si sfoga parlando della sua rivale difendendola

“Ha un nome, si chiama Sol” – ha detto -. “E’ una persona molto brava, ci siamo sentiti subito dopo che sono uscita dalla casetta. Siamo amiche. Lasciatela stare, lei non vuole nessun dramma di Javier. Non è arrabbiata, però vuole continuare la sua vita. Lasciatela stare, è una bella persona […] Virginia è come una sorella, ci siamo già sentite”.

“Le ho detto mi dispiace, spero che stai bene. Lei mi ha detto che in realtà lui si sta facendo dei film. Ogni tanto ci parliamo, Virginia è una delle persone di cui mi sono fidata di più”. Sarà vero tutto ciò che ha detto la ballerina ma…. aspettiamo la continuazione di questa soap.