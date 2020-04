Anticipazioni semifinale Pechino Express. Stasera ci aspettano colpi di scena in Corea con la prova 7 mostri. Nella semifinale di Pechino Express 2020, in sfida vanno le 4 coppie ancora in gara per la contesa della finale

La semifinale di Pechino Express 2020 che andrà in onda stasera, 7 aprile, trasmessa alle ore 21,30 circa, su Rai 2 avrà come protagonisti, le quattro coppie rimaste in gara. La nona puntata di Pechino Expresss è sempre sotto la conduzione del mitico Costantino della Gherardesca. Il gran finale vede come traguardo la Corea del Sud, dove la trasmissione è stata registrata nel passato autunno. Come accennato prima, vi saranno in gara le ultime 4 coppie, le quali dovranno competere fra loro sfidandosi per arrivare al podio, di questo stupefacente gioco, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia. Le coppie sono arrivate in semifinale, dopo aver superato la Thailandia e la Cina, per poi giungere nella Corea del Sud, meta finale dell’incredibile adventure game di Rai Due.

Pechino Express, anticipazioni semifinale in Corea: Le coppie in gara

Anticipazioni semifinale Pechino Express: Le coppie in gara stasera alla semifinale di Pechino Express 2020 che si giocheranno il varco alla finalissima sono: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Per ottenere la finalissima, i “turisti” dovranno vincere nuovi ostacoli sfidandosi fra loro.

Penultima puntata di Pechino Express 2020 con partenza da Busan con arrivo a Taekwondowon

Pechino Express, anticipazioni semifinale: La penultima e nona puntata di Pechino Express 2020 avrà come partenza Busan per poi giungere a Taekwondowon, sono 352 chilometri che i concorrenti dovranno superare per vincere questa puntata. Lungo il cammino, il popolo locale “aiuterà” i viaggiatori di Pechino Express 2020, nelle velocissime prove di abilità e nelle fantastiche missioni, regalando un pasto caldo, per poi dare loro un rifugio per la notte.

Anticipazioni semifinale Pechino Express: La prova dei 7 mostri quale sarà?

In questa prova dei 7 mostri di Pechino Express 2020 vedremo le 4 coppie che dovranno mangiare 7 pietanze a base di parassiti, lombrichi e cibi di questo genere. Non mi resta che, augurarvi buona visone.