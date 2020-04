E’ morta la speaker di Radio Italia, Susanna Vianello. Figlia dei noti cantanti italiani della musica, Edoardo Vianello e Wilma Goich.

Susanna Vianello è morta, è stata stroncata da un tumore a soli 49 anni. Susanna Vianello avrebbe compiuto tra poco 50 anni. La speaker, figlia di Edoardo e Wilma, nel giro di un mese ha perso la sua battaglia contro il male del secolo. Susanna Vianello lascia un figlio. Il mondo dello spettacolo è in lutto. Susanna Vianello è morta nella notte in una clinica di Roma. Il cugino Andrea Vianello, che scrive: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

Susanna Vianello

E’ morta Susanna Vianello, non poteva mancare l’amico Fiorello a renderle omaggio in ricordo della sua memoria. A Susanna Vianello: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”.

