Riconfermato nel palinsesto invernale di Rai 1 il fortunato varietà di Carlo Conti, ma pare che Tale E Quale Show 10 sarà più corto

Dopo dieci anni di successi, Tale E Quale Show giunge all’edizione numero 10. Tutti hanno dato per scontato la sua riconferma nel palinsesto di Rai 1, infatti così è stato. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il celebre programma canoro di Carlo Conti subirà qualche modifica.

Il concept del fortunatissimo varietà di Carlo Conti resterà invariato. Ogni puntata vedrà protagonisti personaggi famosi che dovranno imitare in tutto e per tutto le più grandi star della musica. Ma, per dispiacere dei fan, lo show subirà una diminuzione delle puntate.

Anticipazioni sulla data di inizio

A riportare alcune anticipazioni è stato il portale televisivo TVBlog, secondo cui il numero degli episodi di Tale E Quale Show 10 dovrebbe essere ridotto da 12 a 10. Tutto è ancora da confermare, ma dopo la cattiva notizia ne arriva una buona. Infatti lo stesso portale web ha fornito anche una anticipazione sulla data di inizio del talent di Carlo Conti. Essa dovrebbe essere prevista per il 25 settembre. E sul cast? Quanto ne sappiamo?

Anticipazioni sui concorrenti

“La macchina organizzativa della fortunata trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy si è già attivata ed è partita la fase di casting per individuare i protagonisti in gara“. Queste sono le parole riportate da TVBlog, nessun nome e nessun indizio. Tuttavia, non molto tempo fa, si vociferava di una possibile partecipazione di Roberta Morise come concorrente di Tale E Quale Show 10. Se la notizia sarà confermata, i telespettatori rivedranno la Morise di nuovo insieme all’ex fidanzato Carlo Conti. Ma le anticipazioni non finiscono qui: pare che lo storico conduttore, che sta per concludere la sua brillante esperienza con Top 10, non sarà impegnato solo nel varietà musicale. Cosa prevede Carlo Conti per la prossima stagione televisiva? Non resta che aspettare nuove anticipazioni.