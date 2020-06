Antonio Razzi al Grande Fratello Vip 5? La sua dichiarazione

Antonio Razzi: Da Tik Tok al Grande Fratello Vip 5?

Tra le diverse indiscrezioni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre, condotto nuovamente da Alfonso Signorini, spicca il nome del politico Antonio Razzi tra i candidati.

I primi due sarebbero Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo, ma sono le voci sul terzo nome quelle che hanno incuriosito di più i fan di GFVip: stiamo parlando di Antonio Razzi. L’ex senatore di Forza Italia aveva già divertito i fan su Tik Tok, il popolare social network amatissimo dai giovani, esibendosi in balli e coreografie. Da non dimenticare, inoltre, la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle nel 2019.

Le dichiarazioni di Razzi ad Androkronos

Raggiunto da Adnkronos, il politico ha affermato di non aver ricevuto nessuna chiamata dal reality ma di essere interessato se l’occasione dovesse bussare alla sua porta! “Partecipare al Grande Fratello Vip? Perchè no!”

“Se mi chiamano per partecipare adesso che non sono più al Senato, pur di lavorare, perché no. Io non sto mai fermo”, ha ammesso l’ex senatore. Antonio Razzi però ha smentito le voci circolate nella giornata di oggi in merito ad un provino sostenuto per il Grande Fratello Vip. Tuttavia ha ribadito di essere incuriosito dalla cosa: “Se mi chiamano valuterò.“

Gli altri possibili nomi?

Per quanto riguarda il cast del reality, gli altri nomi possibili, oltre a quello del politico, sono: Flavia Vento, Cristina Buccino e Elisabetta Gregoraci. Ci sarebbero anche trattative in corso anche per Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, e l’influencer e modello Francesco Ricci. Inoltre si era fatto anche il nome di Rosanna Cancellieri ma la giornalista ha prontamente smentito il gossip.