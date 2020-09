E’ ufficiale, Skin si sposa con Ladyfag

Skin annuncia il suo matrimonio con la sua fidanzata storica Ladyfag dopo ben 12 anni di fidanzamento

Gossip news di oggi.. Skin si sposa: la cantante convola a nozze con la sua fidanzata. Skin ha annunciato attraverso i social ai suoi fan di essersi ufficialmente fidanzata! La cantante degli Skunk Anansie, Skin, ha pubblicato una serie di scatti romantici con la sua partner, la scrittrice e performer canadese Ladyfag, per annunciare il suo imminente matrimonio dopo un fidanzamento lungo 12 anni e ricco di gioia!

Skin si sposa con Ladyfag, l’annuncio del matrimonio arriva tramite social

Gossip news. Skin matrimonio con Ladyfag, la cantante posta:“Dodici anni di preparazione e finalmente ho avuto quello che ho sempre voluto“, ha scritto l’artista britannica, ex giudice di X Factor: “Sì, siamo fidanzate! Non vedo l’ora del grande giorno, ti amo Ladyfag“.

“L’unica per me… Ti amo infinitamente” queste le parole della cantante britannica alla sua fidanzata

Gossip news. Messaggi dolci tra le due, Skin, sotto il suo post: “L’unica per me… Ti amo infinitamente e per sempre“. La proposta di matrimonio era stata anticipata nel giorno di San Valentino del 2020, ma le due hanno scelto di ufficializzarlo ai fan solo in questo periodo.

Chi è Ladyfag?

Gossip news. Ecco chi è Ladyfag, classe 1976, è nata a Toronto ma è a tutti gli effetti una newyorkese doc. è scrittrice, artista, personaggio della vita notturna e produttore di eventi con sede a New York City. Nella sua carriera ha lavorato con tantissimi artisti, prima di incrociare la sua strada con la cantante degli Skunk Anansie.

Da tanti anni le due sono inseparabili, non stupisce che abbiano deciso di sposarsi e siamo contenti che il Corona Virus non abbia ostacolato questa scelta così importante!