Silvia Provvedi ha partorito! Web e Social impazziscono

Silvia Provvedi ha partorito! Per la gioia di Silvia e Giorgio, arriva la loro primogenita

Momenti di pura gioia per il popolo del web e dei social all’arrivo della notizia che Silvia Provvedi ha partorito! Ad annunciarlo è direttamente la neomamma con un post Instagram. “Il giorno più bello della nostra vita! Benvenuta amore mio! 18/06/2020″. Con queste parole la Provvedi commenta la foto emozionante della manina mentre stringe il dito della mamma, che in meno di un’ora ha quasi raggiunto i 5.000 commenti di auguri e una pioggia di cuoricini.

La neomamma e la piccolina godono di ottima salute. La nuova arrivata, primogenita di Silvia Provvedi e il compagno Giorgio, si chiama Nicole. Il nome era stato anticipato da lei stessa qualche settimana fa in un’intervista per il magazine Chi.

Silvia e Giorgio pronti per il matrimonio

Silvia Provvedi, 27 anni, era legata sentimentalmente a Giorgio, imprenditore di 39 anni, già da tempo. I due si conobbero a Ibiza, dove vive il fratello della neomamma e la gemella Giulia. La scintilla scatta poco prima dell’ingresso delle gemelle Le Donatella (divenute famose grazie alla partecipazione a X Factor) al Grande Fratello Vip. Durante la permanenza nella casa, l’amore tra Silvia e Giorgio non ha fatto altro che rafforzarsi. Oggi, dopo che Silvia Provvedi ha partorito, i due possono iniziare a pensare di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio.

E Giulia…?

Mentre Silvia Provvedi vive la sua favola d’amore con Giorgio e Nicole, lo stesso non può dirsi della sorella Gemella. Silvia e Giulia, sorelle gemelle legatissime, sono diventate famose grazie al duo formato da loro stesse che prende il nome di Le Donatella. È stata proprio la gemella bionda di Silvia ad assistere al parto. Ma, mentre Silvia Provvedi ha partorito e pensa al matrimonio, Giulia pare che stia attraversando un periodo di crisi con il suo fidanzato. Non sarebbe la prima volta per la neo zia e il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Ma al momento non ci sono notizie certe in quanto nessuno dei due ha osato pronunciarsi. La Provvedi bionda, infatti, dopo aver pianto su Instagram appresa la notizia della gravidanza della sorella, sarà molto impegnata a coccolare la nipotina.