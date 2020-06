Silvia Provvedi, leader del duo “Le Donatella” insieme a Giulia, è stata attaccata dagli haters in seguito all’arresto del suo compagno

Per Silvia Provvedi è appena iniziato un periodo alquanto difficile: dopo il lieto evento della nascita di Nicole, si è ritrovata attaccata dagli haters sul profile di Le Donatella, che gestisce insieme alla gemella Giulia. Il motivo? La clamorosa notizia della vicenda giudiziaria in cui è coi volto il compagno di Silvia, Giorgio De Stefano.

Il compagno della cantante è stato arrestato per associazione mafiosa. Tutto ciò ha dello sconvolgente e gli haters non hanno perso tempo per cercare di infangare anche la reputazione di Silvia Provvedi.

Gli attacchi e la reazione de Le Donatella

Dopo l’esplosione della notizia, il profilo Instagram Le Donatella, che da il nome al duo artistico delle gemelle Provvedi, è stato inondato di insulti e insinuazioni. Gli haters si sono chiesti come abbia fatto Silvia a rimanere all’oscuro di tutto, addirittura insinuando un possibile coinvolgimento della cantante negli affari loschi del compagno.

Le Provvedi sono state costrette a reagire drasticamente. Le due showgirl, infatti, sempre molto attive sui social, hanno momentaneamente interrotto la loro attività. Inoltre, sono state costrette a disattivare i commenti sui social e a posticipare gli appuntamenti con le dirette per evitare che la neomamma Silvia Provvedi continui ad essere attaccata.

Silvia Provvedi, leader del duo “Le Donatella” insieme a Giulia, è stata attaccata dagli haters in seguito all’arresto del suo compagno

Il destino di Silvia Provvedi da Fabrizio Corona a Giorgio De Stefano

La povera cantante sembra essere nata sotto una cattiva stella in fatto di relazioni sentimentali. Diverso tempo fa, Silvia è stata legata sentimentalmente a Fabrizio Corona. Ma tutti sono a conoscenza delle pesanti vicende giudiziarie del fotografo. Oggi la Provvedi sembrava aver trovato l’anima gemella in Giorgio De Stefano, con il quale, da pochi giorni, ha avuto al piccola Nicole. Tuttavia, la sfortuna sembra inseguire la povera neomamma.