Rupert Grint interprete di Ron Weasley in Harry Potter è diventato papà Georgia Groom ha partorito una femminuccia

Gossip – A 19 anni di distanza dall’uscita della fortunatissima serie cinematografica Harry Potter, gli attori protagonisti sono notevolmente cambiati. La serie è stata un vero trampolino di lancio per la carriera dei tre protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, rispettivamente Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

Oggi Rupert Grint, da piccolo maghetto fifone e un po’ imbranato, si è trasformato in papà.

La nuova vita di Rupert Grint con la moglie Georgia Groom, la figlia e gli amici conosciuti sul set di Harry Potter

Rupert Grint con la moglie Georgia Groom

Gossip – I tre protagonisti della serie cinematografica Harry Potter, dopo ben 10 anni trascorsi sul set, hanno instaurato una bellissima amicizia, coltivata anche dopo la fine della serie. Ruper Grint, Daniel Radcliffe e Emma Watson, si può dire che sono cresciuti sul set, dove hanno iniziato la loro carriera quando ancora erano poco più che bambini.

Oggi, l’attore di Ron Weasley ha 31 anni. È sposato con la 28enne Georgia Groom, la quale il 6 maggio ha dato alla luce una bellissima bambina.

Gossip – La sorpresa di Daniel Radcliffe a Grint

Gossip – Per Grint e la sua famiglia allargata arriva un’ondata di auguri. Ma l’augurio più particolare è quello di Daniel Radcliffe, interprete del protagonista Harry Potter con il quale mantiene un’amicizia fraterna. Egli ha affermato di essere piacevolmente sorpreso.

In un’intervista video per il talk show americano “Watch What Happens Live“, Radcliffe ha dichiarato: “L’altro giorno ho scritto un messaggio a Rupert dicendogli che ero davvero felice per lui. È però anche molto strano pensare che siamo ormai tutti in età da figli, anche se gli anni ci sono tutti. Sembra ancora che ci siamo appena incontrati e che abbiamo circa 16 anni…”.