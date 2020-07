Riccardo Scamarcio diventa papà a breve il primo figlio e svela il nome della sua compagna Angharad Wood incinta di una bambina

News Gossip: Angharad Wood è incinta e Riccardo Scamarcio sarà molto preso padre! Angharad Wood e Riccardo hanno fatto le cose in grande! La coppia pare stia insieme da due anni e sembra anche molto innamorata!E’ stata colta in flagrante, i due erano mano nella mano per le vie della Capitale! Sarà una bimba o un bimbo? Una femminuccia!La piccola dovrebbe venire alla luce ad agosto.

La fidanzata di Riccardo Scamarcio Angharad Wood è incinta

News Gossip: Lei è Angharad Wood, ha quarantasei anni è la donna ufficiale dell’attore da circa due anni, ma non è tutto, pare infatti che i due si siano già sposati “in grande segreto” con tanto di fedi che lo testimoniano.

Quando è nato l’amore tra l’attore Riccardo Scamarcio e la fidanzata Angharad Wood?

News Gossip: L’amore con la manager londinese è scoppiato dopo la fine della lunga relazione dell’attore con la collega e ex fidanzata storica Valeria Golino che si è conclusa nel 2016, di cui lei ha ammesso: “La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre”.

“Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze… Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film insieme”.

Tra le soddisfazioni di Scamarcio

News Gossip: La soddisfazione professionale arriva anche grazie a Netflix con il film Gli Infedeli, di cui lui stesso ha raccontato: “È un demone sempre in agguato, io cerco di evitarlo sempre. In amore però non bisogna mai dare nulla per scontato, bisogna stare attenti ai rapporti seduti, dove tutto sembra andare avanti grazie a una perfetta routine”.