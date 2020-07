Raimondo Todaro volta pagina dopo la fine dell’amore e del matrimonio con Francesca Tocca, di chi si è innamorato?

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, due ballerini professionisti, marito e moglie, dalla loro unione è nata la piccola Jasmine. Finiti al centro del gossip poco prima dell’inizio del lockdown i due hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. La crisi e la conseguente rottura del loro matrimonio è avvenuta a causa del tradimento della Tocca con Valentin Dumitru ballerino di Amici. Todaro e Tocca dopo essersi lasciati sono rimasti in ottimi rapporti anche per via della figlia. Oggi Raimomdo Todaro si è innamorato di nuovo e viene “paparazzato” alle prese con un bacio “bollente” con la sua nuova fiamma.

Todaro, nuova fiamma dopo Francesca Tocca

Dopo la sofferta separazione, Raimondo Todaro sembra aver ritrovato la serenità e l’amore. A paparazzare il ballerino in compagnia della sua nuova fiamma in atteggiamenti inequivocabili è stato il settimanale Chi. La misteriosa ragazza si chiama Paola Leonetti, ha 23 anni e nella vita è influencer e beauty therapist. E la Tocca? anche per lei l’amore sembra andare a gonfie vele beccata, sempre da Chi, nelle vie della capitale assieme a Valentin.