Elisabetta Canalis, ex velina e non solo, manca da diversi anni dal piccolo schermo. Intervistata dal Corriere.it svela i particolari di un suo possibile rientro in TV

Elisabetta Canalis, assente da diversi anni dal piccolo schermo, residente ormai negli Stati Uniti insieme al marito ed alla figlia Skyler Eva, intervistata dal Corriere.it parla del suo rientro in televisione. Nella diretta Instagram, la Canalis, ha parlato della sua carriera televisiva, della sua meravigliosa esperienza a Sanremo a fianco a Gianni Morandi, Luca e Paolo e Belen Rodriguez ed ovviamente dell’esordio a “Striscia la Notizia” come Velina insieme a Maddalena Corvaglia.

Proprio sul suo esordio l’attrice confessa:” Ho vissuto un sogno. Io venivo dalla Sardegna, c’erano una sacco di ragazze da tutti Italia anche più avviate alla fine sono stata scelta io. Penso ci sia un’età giusta per tutto. Io l’ho vissuto a 20 anni e fare quell’esperienza mi è servita per crescere“.

Elisabetta parla del suo rientro in Tv durante l’intervista al Corriere.it

Durante l’intervista in diretta Instagram con il Corriere.it ad Elisabetta Canalis (che continua a conservare il fisico da velina) viene rivolta la domanda che tutti i suoi fan attendendo a proposito del suo rientro in televisione. La showgirl risponde così: “Non ho l’ansia di non fare. Ho fatto tutti i programmi che guardavo in tv, amo la tv, presentare programmi di satira, intrattenimento”. Sembrerebbe ancora lontano quindi il rientro sul piccolo schermo dell’ex velina, che per il momento si gode le vacanze nella sua Sardegna.