Il lungo viaggio al Gfvip si è concluso e sono finalmente a casa. Sono stati 3 mesi intensi, ricchi di emozioni, che mi hanno arricchito d’esperienza umana e personale. Ho stretto amicizie, mi sono confrontato con punti di vista diversi, ho dialogato sugli argomenti più vari, trovando validi interlocutori, mi sono divertito, ho scherzato e ho assaporato il piacere della leggerezza d’animo, restando sempre me stesso. Ne traggo un bilancio positivo, senza rimpianti, ma, all’uscita dalla casa, la gioia più grande è stata aver scoperto di essere entrato in questi mesi nel cuore di tante persone. Mai avrei pensato di ricevere tante manifestazioni d’affetto, tanto incoraggiamento e sostegno da parte vostra. Risponderò a tutti mano mano perché il mio ringraziamento non è formale ma espressione di riconoscenza verso ciascuno di voi. Continueremo a sentirci! My long journey on “Grande Fratello VIP” has come to an end and I'm finally home. It has been 3 intense months, full of emotions, which have enriched me with human and personal experience. I made friends. I confronted myself with different points of view. I had interesting and varied conversations and dialog. I had fun, I joked and I savored the pleasure of lightness of mind, always remaining myself. I draw a positive balance, without regrets, but, upon leaving the house, the greatest joy was having discovered that I had entered the hearts of many people in recent months. I never thought of receiving so many displays of affection, so much encouragement and support from you guys. I will answer all of them gradually because my thanks are not formal but an expression of gratitude to each of you. We will continue to keep in touch! @grandefratellotv #grandefratellovip #andràtuttobene #everythingwillbealright