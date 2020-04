Paolo Bonolis a settembre diventerà nonno per la prima volta, l’annuncio di sua figlia Martina neo sposa sui social

Nonno per la prima volta!!!! Questa la notizia di poco fa che invade social e media. Ad annunciarlo la figlia Martina Bonolis, secondogenita del famoso conduttore e showman, avuta dal suo legame con Diane Zoeller. Martina, neo sposa, lo annuncia su Instagram così: “Indosso una salopette pre-maman perché baby Garza nascerà a settembre e perché sono un’agricoltrice incinta”.

Paolo Bonolis nonno, Martina Bonolis: “Congratulazioni a Tito Garza per avermi messa incinta. Ottimo lavoro!”

Martina Bonolis e Tito Garza si scambiano battute dolci e simpatiche sui social per l’annuncio dell’arrivo del primo figlio, mentre lei fa i complimenti al marito per averla messa incinta lui fa sorridere tutti, pubblicando una foto della coppia sdraiata sul letto con le “pance ” vicino e commenta; “Lei è incinta? No no noi siamo incinti”.

La coppia è convolata a nozze lo scorso novembre, con una cerimonia tra le montagne della Hudson Valley, un mese prima si era sposato anche il fratello di Martina, il primogenito Stefano. Mesi intensi carichi di emozioni questi per lo showman.

Paolo Bonolis: “Il giorno del matrimonio di Stefano ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’. . .”. Auguri Nonno Paolo!!!!