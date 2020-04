Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme. Le dichiarazioni dell’ex marito di Romina Power

Ultime notizie, news – Il ritorno di Al Bano con Loredana Lecciso era nell’aria. La notizia è ufficiale. Dopo i tanti rumors, arriva la dichiarazione del cantante: Al Bano e Lecciso di nuovo insieme. L’ex marito di Romina Power ufficializza il suo “ritorno” insieme alla Lecciso. I due stanno passando la quarantena nella tenuta di Al Bano, a Cellino San Marco.

Al Bano torna con Loredana Lecciso: “Con Romina? Manteniamo le distanze”

In un’altra casa, ma sempre nella tenuta, risiede Romina Power, in attesa di poter far rientro negli States. La dichiarazione di Al Bano al settimanale di gossip DiPiù: “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un pò” e aggiunge: “Romina? Sì, in questo periodo anche lei vive a Cellino San Marco, ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze“. Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme.

Al Bano e Lecciso di nuovo insieme. Le news dalla quarantena a Celino San Marco insieme a Romina Power

Al Bano e Lecciso

Ultime notizie, news – La coppia Al Bano e Lecciso sta trascorrendo la quarantena a Celino San Marco. Nelle vicinanze risiede Romina Power, bloccata in Italia a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Pochi giorni fa Loredana aveva rilasciato una dichiarazione al settimanale Mio, ma senza rivelare il ritorno con Al Bano: “Tra di noi c’è grande solidarietà. Stiamo bene e credo che sia normale darci conforto a vicenda. Mi viene difficile classificare i sentimenti. Da ragazzi è molto più semplice farlo, perché ogni cosa ha un nome. Ma crescendo non senti più la necessità di etichettare un sentimento, quanto più quella di viverlo. E io cerco di viverlo nel migliore dei modi: è un periodo sereno, vivo la quotidianità. I miei figli sono felici di vederci di nuovo insieme” sono le parole della Lecciso.

Le foto della coppia Al Bano e Lecciso

Ultime notizie, news – La coppia Al Bano e Lecciso si riforma. E’ Loredana Lecciso a pubblicare una foto su Instagram insieme al suo compagno Al Bano e scrive: “Un sorriso di speranza“. Migliaia i like e centinaia i commenti. Tanti i messaggi e pioggia di like per loro: “La coppia più bella”, “Siete bellissimi, l’amore vi traspare dagli occhi”, “lo stare insieme vi ringiovanisce”.

Al Bano e Loredana Lecciso stanno ancora insieme

Al Bano e Lecciso di nuovo insieme