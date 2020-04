Amici All Stars anticipazioni e le novità dopo il Coronavirus. Quando andrà in onda la trasmissione di Maria De Filippi?

Il programma televisivo «Amici All Stars» quando andrà in onda? Le novità dopo il coronavirus. La nota conduttrice Maria De Filippi, dapprima con il programma Uomini e Donne e poi con “Amici All Stars”, in questi giorni è alle prese a reinventare una nuova modalità per condurre i suoi programmi Tv e tenendo conto del momento di emergenza, si sta adattando nei suoi programmi, al distanziamento sociale. Un indizio sul probabile candidato della trasmissione che andrà in onda alla metà di maggio, è uscito in questi giorni sul profilo social di un ex concorrente.

Amici All Stars novità del programma tv di Maria De Filippi

“E’ Romeo per me, e’ Romeo per loro?” Con questa frase, pronunciata in un suo video pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo social, il ballerino dice: “E’ Romeo per me, è Romeo per loro… In tutti questi capitoli sentirete abbinate delle canzoni a dei momenti per me indelebili, sono sicuro di aver scelto bene. Chi si ricorda di questa puntata?”… di chi stiamo parlando? Di Andreas Muller.

Amici All Stars

Andreas Muller …scenderà in pista? Il ballerino sarebbe dunque pronto a scendere in pista. Forse proprio nella nuova versione di Amici di Maria De Filippi, potrebbe infatti essere un possibile concorrente della versione All Stars. Che per l’ex allievo potrebbe esserci dietro l’angolo un ritorno in televisione?