L’ex GFVIP 4, Andrea Denver, ha compiuto 29 anni

Il modello Andrea Denver, compie 29 anni e festeggia il compleanno su Instagram insieme ai suoi follower. Denver decide di pubblicare una foto con la torta e le candeline, e scrive: “Mi aiutate a spegnere le candeline? Siete tutti con me a festeggiare il mio compleanno! Can you help me blow out the candles? Thank you all to be with me to celebrate my birthday! “.

Il post fa il giro di tutti i social da Instagram a Twitter, e le riposte dei fan sono centinaia. Molti messaggi d’auguri per il compleanno dai sui compagni di avventura, gli ex GF della casa del Grande Fratello, da Antonella Elia ad Adriana Volpe. Quest’ultima, vittima insieme a Denver, di molti gossip per lo loro “amicizia” molto affettuosa nata dentro la casa.

Gli auguri di Buon compleanno a Denver dai fan del modello

Il posto di Denver per il suo ventinovesimo compleanno, diventa virale in pochissimo tempo, moltissimi i messaggi di auguri per l’ex gieffino. Oltre agli inquilini della casa, molti sono anche i fan che dedicano un messaggio di auguri ad Andrea.

Tra “Buon Compleanno” e “Happy Birthday”, appare anche qualche dedica:”Tantissimi auguri Andre, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e ricordati di sorridere sempre. Ti voglio bene!!!”. Fra i molti, però curiosando sul suo profilo, non può non saltarci agli occhi, uno messaggio in particolare: “Tanti Auguri amore da mamma e papà!”. Un messaggio che scalda il cuore, l’amore di mamma e papà ai tempi dei social.