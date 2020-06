Furto a Pago: il cantante é stato derubato nella sua auto

Pago news, questa mattina a Milano c’è stato un furto ai danni di Pago. Lo sfogo su Instagram al ritrovamento dell’auto con il vetro rotto

Notizie gossip – Periodo non molto fortunato per Pago. Il cantante, tra questa notte e questa mattina, è sato vittima non solo di un furto, ma anche del danneggiamento della sua auto. Sfregio di un nemico o amara combinazione?

Il furto ai danni di Pago è avvenuto a Milano, dove egli abita. Questa mattina, con una Instagram Story, l’ex di Serena Enardu si è sfogato davanti alla sua auto, che fortunatamente non è stata portata via.

Ultime notizie gossip, Pago furto: “Bella Milano, ma succede anche questo”

Questa mattina a Milano c’è stato un furto ai danni di Pago. Lo sfogo su Instagram al ritrovamento dell’auto con il vetro rotto

Notizie gossip – Pago news – Il cantante non ha negato il suo rammarico mentre inquadra a in video il vetro rotto della sua auto. I ladri, oltre a danneggiare il mezzo dello stesso Pago, hanno rubato il suo portafogli che si trovava nel cruscotto. A raccontarlo è lui stesso con parole di disappunto: “Bella Milano eh, però succede anche questo. Buongiorno, buon martedì”.

L’esperienza del furto non è stata di certo gradevole per Pago. Tuttavia egli cerca di sdrammatizzare, scherzando sul fatto che ultimamente pare che stiano capitando tutte a lui. “Vado in palestra e poi vado a cambiare questo vetrino. Dopo penso che andrò a farmi benedire“. Così ironizza l’ex della Enardu sulle sue ultime vicende.

Ultime notizie gossip: pago news

Notizie gossip – Pago news – Il cantante è tutto fuorché felice dell’accaduto. Ma chi lo conosce sa che ama guardare sempre il lato positivo. Infatti Pago ha perdonato pubblicamente i ladri esprimendosi con una inaspettata dolcezza: “I problemi veri sono altri. Magari quel portafogli che mi hanno rubato, e che poi non c’era niente dentro, servirà a qualcuno per mangiare e bere“.

Questo è quello che ha affermato il cantante e che si augurano tutti. Adesso non gli resta che concentrarsi sul suo nuovo singolo e lasciarsi alle spalle le vicende con Serena Enardu.